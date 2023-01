Jeep Avenger ha vinto da poco il titolo di Car of the Year 2023, mentre nel 2024 è prevista l’uscita della sua versione a trazione integrale.

Ha da poco vinto il premio come Car of the Year 2023, la Jeep Avenger continua a discutere, anche per quanto dichiarato durante il Salone di Bruxelles. Al centesimo anniversario della kermesse belga, il brand americano ha annunciato che per la sua vettura compatta, certamente dall’indole urbana, ci sarà presto anche la versione 4×4, vera prerogativa del marchio. Infatti, anche se la Avenger è un’auto di appena 4,08 metri, avrà anche lei il suo spazio da fuoristrada per essere utilizzata in sentieri offroad come le sue “sorelle” maggiori. Il momento fissato per la versione 4xe è il 2024, come ha confermato alla testata inglese Autoexpress Antonella Bruno, numero uno delle attività europee della Jeep.

La gamma attuale

Attualmente la Avenger possiede esclusivamente la trazione anteriore, poi, almeno nella maggior parte dei mercati viene venduta solamente in versione elettrica, con un motore da 156 CV e 261 Nm alimentato da un pacco batterie da 54 kWh , per un’autonomia di circa 400 km. L’eccezione stavolta ha le sembianze di Italia e Spagna, unici mercati in cui, per ora, la Avenger viene commercializzata anche in versione endotermica, grazie a un motore 1.2 turbo benzina da 101 cavalli e cambio manuale a sei marce.

Jeep Avenger: la 4×4 sarà elettrica o ibrida?

La Avenger ha la fortuna di essere sviluppata su una piattaforma versatile, un’evoluzione della Cmp del gruppo Stellantis. Dispone di un pianale multienergia capace di accogliere un secondo motore di trazione. La questione però è un’altra: sarà un motore elettrico o ibrido quello che verrà installato per possedere la trazione integrale? In questo senso, nemmeno il marchio 4xe – utilizzato da Jeep per identificare i modelli 4×4 elettrificati – serve a dipanare i dubbi, anzi per il costruttore quella sigla può riferirsi tanto a vetture integrali full electric quanto alle ibride plug-in.

Car of the Year 2023

Intanto proprio al Salone di Bruxelles, la Jeep Avenger è riuscita a ottenere il prestigioso riconoscimento di auto dell’anno 2023, sconfiggendo in ultima battuta il Volkswagen ID.Buzz e la Nissan Aryia. Se il buon giorno si vede dal mattino, tutto questo è molto incoraggiante.