Jeep Avenger 2023, ecco tutte le caratteristiche

La nuova piccola a ruote alte del marchio nordamericano è un SUV crossover subcompatto di segmento B, prodotto da Jeep dal 2023 principalmente per il mercato europeo. Posizionata sotto la Renegade, la Jeep Avenger è il veicolo più piccolo offerto da Jeep ed è tra le sette finaliste di Car of the Year 2023.

Versioni

La Jeep Avenger elettrica e benzina viene proposta, per ora, solo con l’allestimento “1ST Edition”. Propone nella sua ricca dotazione di serie i gruppi ottici anteriori Full Led e posteriori a Led posteriori, i cerchi di lega da 18 pollici, la strumentazione digitale con display da 10,25 pollici, il portellone elettrico, cargo box interno a due livelli, il sistema di infotainment Uconnect con schermo da 10,25 pollici e impianto audio con sei altoparlanti, i rivestimenti di tessuto e vinile con particolari gialli, i sedili anteriori riscaldabili, il climatizzatore automatico bi-zona, il parabrezza termico, i sensori luci e pioggia, lo specchietto interno elettrocromatico, i sensori di parcheggio, la retrocamera a 180 gradi, la piattaforma di ricarica wireless. Il cliente, inoltre, può scegliere tra diverse opzioni di colore: Sol con tetto Volcano, Granite con tetto Volcano o la versione con il colore pieno Volcano.

Esterni

Basata sulla piattaforma eCMP di Stellantis, la Jeep Avenger rientra nel segmento dei B-SUV, infatti vanta una lunghezza di 4,08 metri, ovvero 16 cm meno della sorella maggiore Renegade. L’abitacolo permette di ospitare fino a 5 persone e il vano bagagli da 380 litri offre una soglia di carico a 72 cm da terra.

La Jeep Avenger segue un “approccio progettuale” che offre un’interpretazione moderna del design Jeep in un pacchetto compatto. La parte anteriore del veicolo mostra l’iconica griglia a 7 fessure, un’autentica firma del marchio Jeep che si è evoluta da un modello verticale a uno più orizzontale per l’efficienza funzionale. La griglia ricurva è posizionata davanti ai fari per proteggerli in caso di urto. I parafanghi sporgenti, altro classico elemento di design Jeep, trasmettono un senso di forza e robustezza comunicando una presenza solida e imponente su strada e fuoristrada.

La vista laterale è segnata dai classici passaruota trapezoidali, studiati per ottimizzare l’escursione delle ruote per la massima articolazione. Il veicolo monta imponenti cerchi da 18 pollici, dal design robusto e finitura diamantata, montati su pneumatici da 690 mm di diametro. La silhouette è stata realizzata con cura per massimizzare l’efficienza aerodinamica e trasmettere un senso di dinamismo, rafforzato da un montante a “C” fluttuante, che è un tratto familiare all’interno dell’attuale line-up.

Nella parte posteriore, il veicolo è dotato di luci distintive ispirate alle classiche taniche di carburante X. Questa “X” è un tema ricorrente all’interno e all’esterno attraverso la “X-Camo”, un motivo che unisce il concetto di “camouflage” con la lettera “X”.

Interni

La plancia sfoggia forme minimal che si sviluppano in senso orizzontale e che abbracciano l’ampio display touch flottante da 10,25 pollici dedicato al sistema di infotainment. La versione di lancio porta in dote luci ambientali multicolore, cruscotto rifinito in giallo, sedili riscaldati premium con dettagli in giallo, parabrezza riscaldato, ricarica wireless per smartphone, portellone ad apertura automatica. All’esterno questo allestimento si distingue per la livrea bicolore Sun o Granite con tetto in contrasto Volcano (in alternativa tinta unita Volcano), cristalli oscurati, cerchi in lega da 18 pollici e luci posteriori full Led.

Tecnologia

La nuova Jeep Avenger renderà i tuoi viaggi ancora più semplici, portando la tua esperienza di guida a un livello superiore. Con i suoi avanzati dispositivi di assistenza alla guida combinati con un sistema di guida autonoma di livello 2, ti aiuterà a mantenere la distanza dal veicolo che precede mantenendo il centro della corsia attraverso l’attivazione del volante. A bordo della nuova Jeep Avenger puoi contare su due pannelli digitali da 26cm (10.25”): un TFT 100% digitale e il sistema di infotainment Uconnect™. Non solo, puoi anche connettere e ricaricare facilmente il tuo smartphone con il suo pad di ricarica wireless.

Motori

La Avenger attualmente viene proposta soltanto con il motore 1.2 litri turbo benzina da 100 CV abbinato al cambio manuale e alla trazione anteriore. La versione EV della Avenger sarà invece spinta da un motore elettrico da 157 CV e 260 Nm di coppia, alimentato da una batteria agli ioni di litio NMC 811 da 400 V e 54 kWh di capacità che dovrebbe garantire 400 km nel ciclo misto di autonomia con una sola carica (WLTP) e addirittura fino a 550 km in tracciati urbani. Per il 1.2 litri turbo benzina da 100 CV il Costruttore dichiara un consumo medio nel ciclo WLTP di 5,6 l/100 km ed emissioni di C02 pari a 126 g/km.

Prezzi

Al momento la nuova vettura di Jeep è ordinabile solo nell’allestimento 1st Edition, che sarà poi seguito da altri nel corso dell’anno. La Avenger benzina ha un prezzo di partenza di 26.900 euro e e di serie si possono avere: carrozzeria bicolore, cerchi in lega da 18″, luci full LED anteriori e posteriori, sedili riscaldati, infotainment con monitor touch da 10,25”, stessa diagonale della strumentazione 100% digitale, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay e portellone ad azionamento elettrico. Per quanto riguarda la versione elettrica, il listino parte da 39.500 euro e di serie ha dei sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, sensori di parcheggio a 360°, telecamera posteriore e cavo Mode 3, oltre a quanto già offerto dalla versione a benzina.

Quando uscirà la nuova Jeep Avenger?

Il periodo di pre-ordine è concluso, adesso chiunque può scegliere la nuova Jeep Avenger e ordinarla senza alcun vincolo di forma. Questo modello ha suscitato fin dalle primissime battute molto interesse ed è attualmente una delle sette finaliste al premio di Car of the Year 2023.