Jeep Avenger benzina e elettrica: ecco i prezzi

La nuova Jeep Avenger è ordinabile a partire da 26.800 euro per la versione benzina e da 39.500 euro per l’elettrica.

Il periodo di pre-ordine è concluso, adesso chiunque può scegliere la nuova Jeep Avenger e ordinarla senza alcun vincolo di forma. Questo modello ha suscitato fin dalle primissime battute molto interesse ed è attualmente una delle sette finaliste al premio di Car of the Year 2023. Costruita su un’evoluzione della piattaforma CMP di origine PSA è lunga 4,08 metri e, solamente in Italia e Spagna è disponibile anche con motore benzina, il 1.2 turbo 3 cilindri da 100 CV. Lei è a tutti gli effetti la prima 100% elettrica del brand di origine statunitense.

Il motore elettrico

L’elettrica è spinta da un motore da 115 kW (157 CV) e 260 Nm di coppia alimentato da una nuova batteria agli ioni di litio NMC 811 da 400 V, formata da 102 celle riunite in 17 moduli. La potenza è di 54 kWh, mentre l’autonomia dichiarata è di 392 km, 547 km nel ciclo urbano.

Jeep Avenger: i prezzi

Al momento la nuova vettura di Jeep è ordinabile solo nell’allestimento 1st Edition, che sarà poi seguito da altri nel corso dell’anno. La Avenger benzina ha un prezzo di partenza di 26.900 euro e e di serie si possono avere: carrozzeria bicolore, cerchi in lega da 18″, luci full LED anteriori e posteriori, sedili riscaldati, infotainment con monitor touch da 10,25”, stessa diagonale della strumentazione 100% digitale, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay e portellone ad azionamento elettrico.

Per quanto riguarda la versione elettrica, il listino parte da 39.500 euro e di serie ha dei sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, sensori di parcheggio a 360°, telecamera posteriore e cavo Mode 3, oltre a quanto già offerto dalla versione a benzina.

La serie su YouTube

Nel frattempo prosegue il viaggio nelle Dolomiti della serie in “Concentrated Freedom”, dedicata al nuovo Jeep Avenger, visibile sui canali ufficiali YouTube di Jeep. Dopo il successo della prima puntata, è visibile sui canali ufficiali YouTube del brand “Create”, la seconda puntata della miniserie. Prodotto da Lunartic Productions, l’episodio ha come protagonisti famosi influencer impegnati a mostrare le caratteristiche del nuovo modello in modo originale.