Tesla Model 3 e Model Y 2023: taglio dei prezzi fino a 12.500 euro

Una rivoluzione partita prima negli USA, poi passata dalla Cina e, infine, giunta in Europa. Italia compresa. Tesla taglia prepotentemente i prezzi delle sue Model 3 e Model Y, perché ha raggiunto una maggiore capacità produttiva locale (grazie alla Gigafactory di Berlino), e poiché ci sono nuove economie di scala. Questa scelta potrebbe essere dettata anche dal fatto che almeno per la Model 3 è previsto un restyling già per l’estate e dunque potrebbe esserci l’intenzione di liberare gli stock della berlina prima della sua nuova versione. Insomma, un nuovo capitolo per Tesla si apre con un abbassamento dei listini; una scelta che desta sicuramente curiosità.

Il taglio dei prezzi

La Model 3 adesso parte da 44.990 euro, mentre la Model Y viene offerta a 46.990 euro. Una discesa dei costi di 12.500 euro per la Model 3 e di 3.000 euro per la Model Y. In ogni caso, si potrebbe parlare di un avvicinamento strategico dei prezzi tra i due modelli del premium brand americano. Oltre alle varianti base a trazione posteriore con batteria standard, anche le Long Range e Performance sono attualmente più convenienti, pur con riduzioni meno marcate. Per tutte le vetture è previsto un costo aggiuntivo di 980 euro per la messa su strada.

Niente incentivi per le Tesla

Nonostante gli sconti di oltre il 20% sulla Model 3, i due modelli non potranno accedere agli incentivi previsti dal governo italiano: entrambi i modelli superano infatti la soglia massima dei 42.700 euro iva compresa stabilita per poter ottenere i fondi disponibili. Rimarranno delusi coloro che avrebbero voluto mettere le mani su un veicolo premium, usufruendo delle preziose agevolazioni previste con gli incentivi statali per le elettriche.

Listino prezzi aggiornato

Model 3

Tesla Model 3: 44.990 euro

Tesla model 3 Long Range: 52.990 euro

Tesla Model 3 Performance: 59.990 euro

Model Y