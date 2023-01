Motorsport: incidente mortale per Ken Block

Un personaggio unico del motorsport, Ken Block, è deceduto a causa di un incidente in motoslitta mentre si trovava nello Utah. Il funambolo di Long Beach lascia la famiglia e il suo enorme seguito di appassionati a soli 55 anni. In altre occasioni è riuscito a salvarsi, ma purtroppo, in questo incidente, la fortuna non è stata dalla sua parte. Tutti perdiamo un artista del volante che ci ha regalato vagonate di adrenalina con le sue esibizioni sempre più audaci.

Motorsport: Ken Block fenomeno del web

Basta andare sul canale YouTube di Ken Block per capire chi era questo pilota prestato alla rete, che si è calato perfettamente nel ruolo di stuntman. Le sue acrobazie sono uniche, folli, spregiudicate, e mostrano il lato freestyle del motorsport. Libero dal cronometro, dalle regole, e dalla competizione con gli altri, Ken Block ha sfidato sé stesso oltre ogni limite guidando auto straordinarie sempre di traverso. Così, è stato notato anche dalla la TV, dove spesso è stato ospite nella celebre trasmissione della BBC Top Gear.

Ken Block e le sue auto

Se pensiamo al motorsport rivisitato da Ken Block, subito ci tornano alla mente auto incredibili, come la prima Subaru Impreza con cui ha girato i video che lo hanno consacrato. Oppure la pazzesca Ford Mustang vintage rivista a modo suo, per arrivare all’Audi con cui ha affrontato le ultime sfide in elettrico. Questo suo talento di non porre limite alla sperimentazione, seguendo le tendenze del mercato, lo ha reso sempre attuale. Infatti, sapeva rinnovarsi, cambiando auto come un presentatore di talento cambia abito. Tra le case che lo hanno supportato, annoveriamo Subaru, poi Ford, e quindi Audi. Ken Block era ambito, perché era un comunicatore nato. Tutti aspettavamo l’ultima esibizione, quella di cui si sapeva poco ma che già faceva sognare. La nuova sfida infatti prevedeva la presenza della Lancia Delta Integrale, ovviamente in formato Ken Block. Precisamente, della Delta Safarista di Amos. Sarebbe stata avvincente, l’incontro di due leggende votate allo spettacolo!

Il volto da imprenditore di Ken Block

Tra un’acrobazia e l’altra, Ken Block ha alimentato anche il suo lato imprenditoriale. Il Brand DC Shoes, in seguito acquistato da Quicksilver per 87 milioni di dollari, è opera sua. Così come Hoonigan Industries che, alla notizia della sua scomparsa, ha lasciato questo messaggio: “Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, cosa più importante, un padre e un marito. Ci mancherà incredibilmente. Per favore, rispettate la privacy della famiglia in questo momento mentre sono in lutto”.