Alfa Romeo supercar 2023: il teaser che la anticipa

Il 2023 non sarà un anno banale per Alfa Romeo, che consoliderà la sua gamma con i restyling di Giulia e Stelvio, oltre che per la sua Tonale in versione Q4 Plug-in Hybrid. Oltre a questi modelli, già visti e conosciuti negli ultimi mesi dell’anno passato, il Biscione ha in cantiere di rilanciare la sua immagine nell’élite dell’automobilismo grazie a una supercar che dovrebbe essere evocativa del suo grande passato. Il nome più gettonato è quello di una riproposizione in chiave moderna della 33 Stradale, che addirittura potrebbe collocarsi nella fascia delle hypercar con una tiratura limitata a soli 33 esemplari.

Un teaser nascosto

Un teaser rilasciato sulla pagina ufficiale Instagram della Casa di Arese anticipa un dettaglio del sospirato modello inedito che dovrebbe uscire nel corso dei prossimi 12 mesi. Il reel di Alfa Romeo manda sullo schermo una sequenza di immagini in modo molto veloce, tutte rappresentanti le novità dell’anno. Sul finale, però, c’è un frame che cattura l’occhio dello spettatore, perché in quella che potrebbe essere scambiata per una breve intrusione, compare la sagoma di un probabile faro posteriore che non corrisponde a nessuno dei modelli attualmente in commercio. Il fanale rotondo ricorda la recente tradizione di 4C e 8C ed è un richiamo al mondo sportivo di Alfa, attualmente poco rappresentato.

Le indiscrezioni

Le indiscrezioni al momento trapelate indicano tale modello come foriero di un design unico e personale, diverso da tutta la gamma. Il suo setting sarà specifico e dedicato alla pista. Il CEO del Biscione, Jean-Philippe Imparato, ha confermato l’ingresso di questa supercar a tiratura limitata, che potrebbe essere tanto elettrica quanto termica. Il numero uno francese ha lasciato in piedi entrambe le opzioni. Sicuramente prima di saperne qualcosa di più sarà necessario attendere l’uscita ufficiale, che potrebbe avvenire già a marzo.

L’Alfa elettrica

L’amministratore delegato di Alfa Romeo, inoltre, ha confermato la volontà di realizzare una spider elettrica che abbia un legame stretto con la storica “Duetto”. Vedremo cosa avrà il 2023 in serbo per l’Alfa Romeo.