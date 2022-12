La futura Bugatti Rimac promette potenze da urlo

La Bugatti Rimac promette di raggiungere un livello di performance straordinario, rispettando le promesse fatte dal 34enne croato Mate Rimac. All’inizio dell’anno il capo del gruppo Bugatti Rimac aveva affermato che la prossima hypercar del brand francese non sarebbe stata né un’elettrica né un SUV, così in una nuova intervista rilasciata ad Auto Express, Rimac ha confessato che l’erede diretta della Chiron avrà un motore termico con capacità davvero incredibili. Sarà sorprendente il livello a cui arriverà questa vettura.

Il motore nasce da lontano

Rimac ha affermato che lo sviluppo di questo propulsore estremo viene da lontano, addirittura prima che le due aziende si unissero. I lavori su questa pazza unità sono cominciati, infatti, due anni prima della nascita dell’alleanza tra i due marchi e, secondo Rimac, il risultato finale porterà a una hypercar ibrida con un propulsore capace di lasciare a bocca aperta il mondo intero.

Sarà inedita

La nuova supercar di Bugatti non avrà molto in comune con il passato, formato dalla Chiron, dal punto di vista estetico e tecnico. Infatti la futura hypercar sarà creata da zero. Lo conferma lo stesso Rimac con queste parole: “La Bugatti sarà molto curata esteticamente, avrà una strumentazione analogica e velocità pazzesche. Invece, Rimac ha un’altra filosofia, ha contenuti folli, come un powertrain 100% elettrico che consente di derapare, modalità di guida autonoma e tante altre cose futuristiche”.

Bugatti niente SUV

Originariamente nel futuro di Bugatti ci doveva essere un SUV ad altissime prestazioni, ma l’accordo siglato dalla Rimac con il Gruppo Volkswagen ha allontanato questo scenario, privilegiando la creazione di una vettura sportiva vecchio stampo. E davanti a sé gli ingegneri avranno ancora tanto tempo per affinarne le caratteristiche. È probabile, infatti, che la nuova Bugatti arriverà non prima del 2025. La precedenza verrà data alla Mistral e alla Bolide (le ultime col mitico 8.0 W16), le cui consegne inizieranno nel corso del 2024.