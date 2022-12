Hamilton e le evoluzioni sulla Skyline che fanno il giro del mondo

Per Lewis Hamilton è tempo di vacanze, dopo una tribolata stagione di Formula 1 nella quale, per la prima volta nella sua carriera, non è riuscito a vincere neanche un gran premio. Non gli era mai accaduto dalla sua stagione di esordio, ormai datata 2007, ben quindici anni fa. Per tirare su il morale, il baronetto della Mercedes ha scelto di fare un tour in Giappone concedendosi un vizio di troppo, che ha fatto scatenare reazione negative da ogni parte.

Il video su Instagram

Nelle notte passati sotto al cielo stellato del Sol Levante, Hamilton ha pensato bene di sfrecciare a tutta velocità a bordo di una Nissan GT-R Skyline, postando tutto sul suo profilo Instagram. In queste clip si nota un divertito sette volte campione del mondo di F1, che fa i donuts sull’asfalto mettendo alla frusta la sua coupé presa a noleggio. L’inglese ha addirittura fatto uscire il fumo direttamente dalla trasmissione, un colpo da maestro.

Le critiche

Non si capisce bene se certe manovre siano state condotte in aree private oppure no. Le autorità giapponesi non hanno gradito, ma chi si è lamentato per primo sarebbe stato l’autonoleggio, dato che le derapate a ruote fumanti hanno prodotto il surriscaldamento della trasmissione, facendo un danno alla vettura.

Hamilton tra FIA e Mercedes

Anche la FIA non si sarebbe divertita nel vedere il video di Hamilton, perché si sarebbe reso protagonista di un cattivo esempio in fatto di sicurezza stradale. Di certo non una bella immagine per un campione del volante. In più, la Mercedes potrebbe non approvare il video di Lewis alla guida di un’auto di altro brand, anche se non la prima volta che l’inglese si fa vedere, o immortalare, a bordo di un’auto di un altro brand. Seguiranno aggiornamenti…