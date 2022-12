Nissan e-4ORCE: debutta la trazione integrale elettrica

In casa Nissan debutta la tecnologia e-4ORCE, un sistema di trazione integrale progettato per veicoli elettrici ed elettrificati. Il team di progettazione di Nissan e-4ORCE ha pensato a tre aspetti importanti: la gestione dei motori elettrici, i sistemi di trazione integrale e le tecnologie di controllo del telaio, per avere la massima sicurezza e la miglior dinamica su strada.

L’apporto di Nissan e-4ORCE

Nella X-Trail, il motore sull’asse anteriore ha una potenza di 204 CV (150 kW), mentre sull’asse posteriore è di 136 CV (100 kW). La potenza di sistema e-4ORCE è di 213 CV (157 kW), visto che i due motori non erogano mai le rispettive massime potenze in contemporanea. Ottime le prestazioni: appena 7 secondi per passare da 0 a 100km/h, e il sistema reagisce ai cambi di aderenza dando la forza motrice a una velocità 10.000 volte superiore rispetto a un sistema 4WD meccanico tradizionale. Ad esempio, invece, su Ariya, e-4ORCE ha una potenza di 306 CV (225 kW), in grado di far accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.

Controllo in ogni situazione

La ridistribuzione della coppia costante, il bilanciamento perfetto dei pesi fra asse anteriore e posteriore e il sistema di controllo del telaio offrono massima maneggevolezza, stabilità e prevedibilità del comportamento su strada. Con e-4ORCE si ha un controllo della vettura in ogni situazione a beneficio del piacere di guida.

Massima sicurezza

Il sistema e-4ORCE distribuisce la coppia fra le ruote anteriori e posteriori per ottenere il massimo dell’aderenza per le ruote, in modo compatibile con le condizioni della strada e della vettura; la frenata viene regolata in modo autonomo da ciascuna delle quattro ruote. Tramite il controllo del sistema a doppio motore e alle funzionalità Torque Vectoring del freno, la Nissan mantiene la sua traiettoria anche in caso di strada sdrucciolevole in presenza di pioggia o neve. L’equilibrio del veicolo è garantito dalla distribuzione bilanciata della potenza, che grazie ai due motori elettrici può essere regolata in decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più rapidamente dei tradizionali sistemi di trazione integrale meccanica.