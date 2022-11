Renault Mégane R.S. Ultime: versione speciale prima dell’addio

Non c’è più spazio per le auto termiche sportive, ma prima del congedo arriverà la Renault Mégane RS Ultime, edizione speciale a tiratura limitata.

Il mondo dell’automobile galoppa verso nuovi scenari che parlano la lingua dell’elettrico, lasciando per strada vecchie glorie e icone che sono costrette piano piano a ritirarsi, chi con l’onore delle armi e chi con un congedo silenzioso e forzato. Le vetture endotermiche, anche con un grande passato alle spalle e con un presente altrettanto interessante, sono destinate a lasciare spazio a nuove gamme e modelli. È quello che accade anche alla Renault Mégane R.S., la versione più sportiva della berlina compatta della Losanga, che nel 2024 uscirà definitivamente dal mercato. Non prima, però, di un’ultima speciale e sfiziosa versione.

Ancora in fase di studio

La Mégane R.S. Ultime è sempre tutta da scoprire, anche perché tutt’ora in fase di sviluppo. L’ultima versione non subirà dei grandi cambiamenti dal punto di vista tecnico, ma si concentrerà di più sull’estetica, dove si cercherà un impatto ancora più audace. L’edizione finale della Megane R.S. termica non dovrebbe, dunque, avere un incremento di potenza e coppia, restando ancorata a quota 300 CV e 420 Nm. La base sulla quale verrà sviluppata quest’auto è quella della versione Trophy, quindi con telaio Cup e differenziale Torsen, e cambio automatico EDC a 6 rapporti.

Renault Mégane RS Ultime: dettagli estetici

La vettura sportiva francese si distinguerà per un motivo a doppio rombo sul tetto e sul cofano anteriore, poi ci saranno dei cerchi Fuji Light Trophy neri da 19″ con inserti cromati, delle calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido, esattamente come mascherina e diffusore. Nell’abitacolo dovrebbero c’è spazio per dei sedili Recaro e per un sistema di telemetria RS Monitor di serie. Molto probabilmente la commercializzazione avverrà con una tiratura limitata e un prezzo che si aggirerà attorno ai 50.000 euro.

La scomparsa di R.S.

Con la Mégane R.S. se ne andrà anche il simbolo R.S. un capitolo che si chiude come quello delle sportive endotermiche. Nel Gruppo Renault si passerà all’elettrico che nella sua espressione più performante sarà dominato dall’Alpine Sport. Il congedo di una sigla mitica.