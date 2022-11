F1 Abu Dhabi 2022: vince Verstappen, secondo Leclerc

Max Verstappen vince e mette il sigillo finale a questa stagione 2022. Un altro grande protagonista del GP di F1 Abu Dhabi 2022 è Charles Leclerc, che con un’audace strategia riesce a portare a casa la seconda posizione in gara che significa anche titolo di vice campione del mondo. Il primo dei beffati è Sergio Perez, che ha provato fino alla fine a togliere la piazza d’onore al ferrarista. Quarto posto per Sainz, quinto Russell. Ritirati Hamilton e Alonso, mentre Sebastian Vettel si ritira dopo una carriera fantastica, fatta di 53 vittorie e quattro titoli mondiali. Ovviamente non prima di portare un punto alla sua Aston Martin. Si chiude il sipario.

Bene le Red Bull

Al via scattano benissimo le due Red Bull con Verstappen che anticipa Perez, mentre Leclerc si piazza dietro al messicano. Hamilton fredda Sainz e guadagna la quarta posizione, mentre Russell scende in settima posizione, scartato anche da Norris. Nella dura bagarre tra Sainz e Hamilton, l’inglese taglia una chicane, onde evitare una penalità, viene spinto dalla squadra a ridare la posizione all’iberico della Rossa. Una volta ceduta la quarta piazza, se la riprende con un attacco perfetto. La vendetta di Sainz arriva al giro 8, con un nuovo sorpasso tra i due che infiammano la prima parte di GP. Anche Russell fredda il compagno di squadra, ottenendo la quinta posizione. Bel duello per l’ottavo posto tra le Alpine di Ocon e Alonso, e l’Aston Martin di Vettel all’ultima gara della carriera.

Prime soste

Al giro 16 rientra Perez ai box, nel momento in cui è tallonato da Charles Leclerc. Perez torna in pista con gomma dura e in quinta posizione, cedendo la seconda al monegasco della Ferrari. Vedendo le difficoltà del messicano con la nuova gomma, Vettel gli ruba la piazza con un attacco deciso e sorprendente. Al giro 18 rientra ai box Carlos Sainz, anche per lui gomma bianca. È alla 20esima tornata che Max Verstappen cede la leadership a Leclerc per fare la sua sosta. Gomme dure anche per il due volte campione del mondo. Due giri più tardi anche il numero 16 della Ferrari compie il suo dovere nella pit lane. Gomma hard per la seconda parte di gara.

F1 Abu Dhabi 2022: Verstappen vince

Dopo la tornata di soste, Leclerc deve ricostruire la sua gara e ridurre il gap con Perez, secondo, dietro a Verstappen. Al 28esimo giro primo ritiro di giornata, Fernando Alonso è costretto a fermarsi per un guasto alla sua Alpine. Si conclude così il suo periodo in F1 con il team transalpino, dato che l’asturiano il prossimo anno salirà sull’Aston Martin, oggi, di Vettel. Momento clou al giro 34, Perez rientra nuovamente ai box per difendersi da Leclerc, mentre la Ferrari sceglie di lasciare fuori il suo pilota. Il messicano abbandona la seconda posizione e rientra sesto in pista, dietro alla Mercedes di Hamiltion. Verstappen, Leclerc e Hamilton occupano le prime tre posizioni e sembrano orientati sull’unica sosta. La strategia però non paga, prima Perez recupera Hamilton e sale sul podio, poi il messicano si mette alla caccia di Leclerc quando mancano dieci giri al termine. Missione fallita per il numero 11 della Red Bull che a un giro dalla fine arriva negli scarichi della Ferrari, ma Charles riesce a difendere la seconda posizione in gara che vale anche la seconda nel titolo piloti 2022. Vince Max Verstappen, mentre Hamilton termina la sua stagione con un ritiro per un guasto al cambio a tre giri dalla fine. Vettel, invece, termina la carriera portando un punticino all’Aston Martin.