GP di Abu Dhabi: pole position per Verstappen

Il GP di Abu Dhabi, anche in questa stagione, chiude il mondiale di F1, dove però i giochi sono stati chiusi da un pezzo. La Red Bull e Verstappen hanno vinto tutto. Ora tocca a Ferrari e Mercedes sfidarsi per il secondo posto tra i costruttori, mentre Leclerc dovrà confrontarsi con Perez per il secondo posto nel mondiale piloti. Prima della gara però ci sono le qualifiche per vedere chi scatterà dalle posizioni migliori sulla griglia di partenza.

Gp di Abu Dhabi: nel Q1 le Red Bull davanti alle Ferrari con autorità

Il primo a scendere in pista nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi è Vettel, al suo ultimo GP in F1. Ma a comandare la lista dei tempi per il momento è Tsunoda. Arrivano i big e le prestazioni migliorano nettamente, con Leclerc che si sistema in prima posizione provvisoria con quasi un 1 secondo di vantaggio. Dopo poco viene sopravanzato da Perez, che diventa il nuovo leader, prima di cedere la testa della classifica dei tempi provvisoria a Verstappen. Quarta e quinta, a quasi 9 minuti dal termine del Q1, la Mercedes con Russell ed Hamilton. Con Sainz che compie il suo giro, la classifica dei tempi, a 3 minuti dalla fine della prima fase delle qualifiche, vede le due Ferrari, rispettivamente di Sainz e Leclerc, dietro le Red Bull di Verstappen e Perez. Con coraggio risale in quinta posizione Vettel, e gli esclusi dal Q2 sono Magnussen, Gasly, Bottas, Albon e Latifi.

Q2: copione identico, con Ferrari e Mercedes che provano a girare con gomme usate senza successo

Il Q2 delle qualifiche del Gp di Abu Dhabi si apre con le Mercedes che prendono subito le prime due posizioni provvisorie. Poi Sainz e Leclerc si posizionano davanti a tutti. La prestazione delle Ferrari è incoraggiante, visto che le monoposto di Maranello, come quelle Mercedes, sono con gomma usata. Comunque, dopo pochi secondi arrivano le Red Bull con gomme nuove e guadagnano la leadership provvisoria con Perez e Verstappen. Tornano in pista le Mercedes con due treni di gomme nuove, ed Hamilton guadagna la seconda posizione provvisoria, mentre Russell non va oltre il quarto posto. Per non rischiare anche le Ferrari montano due treni di gomme nuove e Leclerc risale in seconda posizione davanti a Sainz. Rimangono fuori dal Q3 Alonso, Tsunoda, Schumacher, Stroll, e Zhou.

Q3: pole position di Verstappen davanti a Perez, seconda fila per la Ferrari

Nel Q3 del GP di Abu Dhabi di F1 il primo tentativo vede le due Ferrari prendere la testa della classifica provvisoria con Sainz e Leclerc. Quest’ultimo viene sopravanzato da Perez, che si prende la seconda piazza momentanea. Ma il più veloce di tutti a 6 minuti dal termine delle qualifiche è Verstappen. Abbastanza indietro, con il quinto e sesto posto provvisorio, le due Mercedes di Hamilton e Russell. Nell’ultimo tentativo Verstappen offre la sua scia a Perez. Ma la mossa non paga, con il campione del mondo che si prende la pole position davanti al compagno di squadra. Poi Leclerc, terzo, con due decimi e mezzo di vantaggio su Sainz. Hamilton e Russell rimangono in quinta e sesta posizione. Quindi, Norris, Ocon, Vettel e Ricciardo vanno a completare le prime 10 posizioni sulla griglia di partenza.

Foto Twitter