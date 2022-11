Tesla: appare un misterioso veicolo in un video

In un video promozionale per la mostra che si terrà al Petersen Museum, appare un misterioso veicolo di Tesla che sembra inedito.

Ha destato molta curiosità un video che immortala una serie di veicoli Tesla nascosti nelle viscere del Petersen Automotive Museum, tra questi è spuntata un misterioso fuoristrada concept car. Il video, pubblicato su Twitter da Sawyer Meritt, un azionista di Tesla, mostra alcuni dei veicoli del marchio come il Cybertruck, alcuni Cyberquad, una Tesla Roadster originale, una Model S e un prototipo della prossima Tesla Roadster in bianco del 2017 .

Affinità con il Cybertruck

Una ripresa molto breve e sfocata di un veicolo parcheggiato accanto a una Model S rossa (probabilmente l’edizione del Nürburgring), tuttavia, ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori. Il veicolo dalla forma strana non sembra avere molto in comune con nessuna Tesla attualmente in produzione e potrebbe essere realizzato in acciaio inossidabile, come il Cybertruck.

Alcune caratteristiche

Con passaruota molto alti, nessun paraurti distinguibile e un’altezza da terra elevata, ha una serie di tratti distintivi del design da fuoristrada. Visto accanto alla Model S, tuttavia, sembra piccolo, il che è insolito, e il cerchio giallo attorno al centro delle ruote fa sembrare che sia su pezzi di ricambio salvaspazio. Tuttavia, non è insolito che veicoli con pneumatici grandi vengano conservati con ruote più piccole per risparmiare spazio.

Tesla: una mostra per i suoi veicoli

Presto ci sarà “Inside Tesla: Supercharger the Electric Revolution“, la mostra del Petersen Museum che viene pubblicizzata alla fine della breve clip. Verrà inaugurata il prossimo 19 novembre, e questo evento sarà utile per ripercorre la storia dell’azienda dalla neonata startup al colosso dei veicoli elettrici. Secondo il museo, la kermesse avrà in esposizione una serie di veicoli della casa automobilistica, anche quelli non necessariamente destinati alla guida di tutti i giorni, come la Semi, che dovrebbe fare il suo debutto in produzione entro la fine dell’anno. Questa potrebbe essere l’occasione ideale per conoscere di più questo mezzo che ha suscitato così tanta curiosità.