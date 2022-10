Nidec: parte la produzione di un nuovo motore elettrico

Arriva la seconda generazione di motori elettrici prodotti da Nidec, che per l’appunto vengono chiamati Gen.2. Questo propulsore viene assemblato in Cina dalla sussidiaria cinese dell’azienda giapponese, la Nidec Guangzhou Auto Drive System, presso la fabbrica situata a Guangzhou. Rispetto alla prima versione aumentano sia la potenza che la coppia, come testimoniano i numeri: 100 kW (136 CV) con coppia massima in uscita che raggiunge i 2.400 Nm.

Le specifiche

Questo motore raggiunge regimi di rotazione di 1.250 giri/minuto, mentre sulla bilancia arriva ad avere un peso di 57 kg e una potenza nominale di 38 kW, con potenza di picco che arriva alla soglia dei 100 kW. La coppia massima in uscita, come anticipato, giunge fino ai 2.400 Nm, mentre la tensione d’esercizio varia tra i 300 e i 460 Volt.

Nidec: versioni future

Nidec ha in cantiere per il domani delle altre varianti del Gen.2 con potenze che arriveranno fino a 200 kW (272 CV). Rispetto al precedente gruppo motopropulsore, a parità di potenza, il Gen.2 vanta una riduzione di peso del 19% e un aumento della coppia pari al 20%. Un incremento che garantisce dei valori interessanti, a tutto beneficio dell’esperienza di guida. Queste migliorie sono state ottenute grazie a nuovi circuiti magnetici e a degli inverter più piccoli. I motori elettrici di seconda generazione, inoltre, hanno anche un innovativo sistema di raffreddamento a olio che riduce la rumorosità di circa 6-8 decibel.

Ambizioni future

L’arrivo sul mercato di questa nuova componente è figlia della volontà di Nidec di affermarsi come uno dei maggiori produttori al mondo di gruppi motopropulsori per vettura a zero emissioni. L’azienda ha la volontà di raggiungere una quota di mercato pari al 40-45% entro l’anno 2030. Per raggiungere questo scopo ha effettuato degli accordi con numerose Case automobilistiche. In questo senso sono nati dei legami con Geely e GAC così come Foxconn. In Europa Nidec produce motori elettrici attraverso una joint venture con PSA.