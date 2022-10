Mercedes-Benz C 63 AMG by Manhart

La Mercedes-Benz C 63 AMG ha da poco una nuova generazione, il che equivale a dire che la vecchia versione con motore V8 è andata in pensione in favore di un’ibrida plug-in da 680 CV. Prima però di un congedo definitivo ci ha pensato Manhart, specialista in tuning, a dare un degno omaggio a questa vettura esaltando il vecchio e robusto propulsore da 8 cilindri. Prende forma dunque la CR 700 Last Edition dotata del kit Turbo Performance, che aggiorna i turbocompressori e gli intercooler.

Le modifiche

L’auto ha possiede uno scarico aggiornato, grazie ai sistemi di scarico Manhart Race e Sport downpipe. Il primo è privo di catalizzatori, mentre il secondo è provvisto di catalizzatori a 200 celle. Manhart ha migliorato pure la trasmissione, tuttavia senza fornire dettagli specifici, e ha installato molle elicoidali H&R regolabili in altezza. I cerchi da 20 pollici sono di serie e Manhart li offre con una finitura personalizzata. I cerchi in lega di cui dispone hanno una finitura nera opaca e accenti dorati. Un altro nuovo dettaglio che impreziosisce questo mosaico è la finitura nera lucida della griglia del radiatore.

Il motore ruggisce ancora

Manhart ha poggiato particolare attenzione nei confronti del motori, portando questa vettura a erogare una potenza di 720 CV e 920 Nm di coppia. La sportiva della Stella di Stoccarda messa a punto da Manhart è capace di accelerare da 100 km/h a 200 km/h in 5,5 secondi. Un livello superlativo, condito da un sound robusto e fragoroso, capace di esaltare tutti coloro che avranno la possibilità di ascoltarlo.

Mercedes-Benz C 63 AMG: al passo d’addio

Come abbiamo anticipato nelle righe precedenti, la Manhart CR700 Last Edition rende a suo modo il giusto e doveroso tributo al motore V8 e al suo incredibile suono. La nuova C 63 AMG comunque si preannuncia esplosiva e molto cattiva merito della tecnologia derivata dall’esperienza in Formula 1. Sicuramente le performance saranno ancora più eccezionali del modello appena uscito di scena.