Tesla Model 3: tuning by Manhart

A prima vista potrebbe sembrare una scelta strana e inconsueta, ma l’ultimo oggetto delle lavorazione dell’azienda di Tuning Manhart, è stata una Tesla Model 3. La berlina elettrica si risveglia con un look più sportivo e aggressivo, ma sempre sobrio ed elegante. Viene chiamata “Manhart TM 510” ed eroga ben 513 CV, dunque le prestazioni restano esaltanti di primissimo livello.

Assetto rivisto

Manhart ha fatto un lavoro specifico sull’assetto, dando all’elettrica statunitense un nuovo approccio su strada incrementando le sue capacità dinamiche. Per riuscirci, l’azienda tedesca ha lavorato sulle sospensioni abbassando la Model 3 con delle molle H&R e ha installato nuovi cerchi da 21” Barracuda in tinta Platinum Gray su pneumatici 235/30 R21. Il tuner ha aggiunto anche un affilato splitter in carbonio e ha ridisegnato la calandra con un adesivo che strizza l’occhio alla mascherina a nido d’ape molto in voga tra le auto con motore termico. A completare il look della Tesla ci sono degli inserti rossi su fiancate specchietti e cofano. Un tocco di grande sportività.

Ulteriori modifiche

Manhart dichiara di essere disponibile a personalizzare anche l’abitacolo dei rivestimenti e delle modanature di nuova fattura. Inoltre, il tuner può operare anche su altri aspetti della Model 3 come l’impianto frenante per migliorarne le capacità.

Tesla Model 3: motore confermato

L’azienda di tuning non ha ritoccato il powertrain, limitandosi a confermare quello della Casa. Gli interventi di Manhart sono stati rivolti a una versione Performance, la più potente di tutta la gamma con un totale di 513 CV e 660 Nm sprigionati dai due motori elettrici, alimentati da una batteria da 82 kWh. Questa versione Performance è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 261 km/h. L’autonomia della Tesla nel ciclo WLTP è di 530 km, ma è probabile che con le modifiche apportate dal tuner teutonico possa essere anche migliorata in modo sensibile.