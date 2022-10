GP di Austin: pole position caliente per Sainz

La F1 torna negli Usa per il GP di Austin, in Texas, su un circuito che consuma molto gli pneumatici posteriori. La Red Bull è sempre la monoposto da battere, ma la Ferrari va forte e vuole tentare il colpaccio. Leclerc però ha cambiato diverse componenti della power unit, e dopo le qualifiche arretrerà di 10 posizioni in griglia.

GP di Austin Q1: le Ferrari dettano il passo e Sainz è velocissimo

La Red Bull si posiziona subito in cima alla vetta dei tempi nelle qualifiche del GP di Austin di F1 con Verstappen. Leclerc però migliora il suo giro cronometrato e si prende la leadership provvisoria. Dietro i due duellanti si piazza, momentaneamente, la Mercedes con Hamilton. Quarta posizione provvisoria per Perez, mentre Sainz stupisce tutti e sopravanza di mezzo secondo il suo compagno di squadra mettendosi in prima posizione momentanea. Magnussen, Ricciardo, Ocon, Schumacher e Latifi rimangono esclusi dal Q2.

Q2: Leclerc è il più veloce davanti a Verstappen

Non appena scendono in pista i top team nel Q2 delle qualifiche del GP di Austin, i tempi si abbassano, a cominciare da quello di Russell, che diventa il riferimento per tutti. Subito risponde Verstappen, che si prende la leadership prima di cederla a Leclerc. Sainz è momentaneamente terzo, poi Russell, Perez ed Hamilton, rispettivamente in quarta, quinta, e sesta posizione provvisoria. Mancano 5 minuti al termine del Q2, e Gasly e Vettel sono in difficoltà e senza tempo. Il pilota Alpha Tauri diventa decimo ma solo per poco tempo. Vettel sale al dodicesimo tempo, ma rimane escluso dal Q3 dietro a Norris ed Albon, e davanti a Gasly ed a Tsunoda. Colpo di scena: con il tempo cancellato a Zhou, va nel Q3 Norris al posto del driver Alfa Romeo.

Q3: è pole position per Sainz

Il primo tentativo del Q3 nelle qualifiche del GP di Austin vede Leclerc davanti a Sainz, Verstappen e Perez. Ma Hamilton si mette in terza posizione provvisoria con un giro più rapido di quello di Verstappen. Russell al momento è sesto. Rimane un giro per tutti i protagonisti quando mancano 5 minuti al termine delle qualifiche. Si migliorano i piloti di Ferrari e Red Bull. Perez guadagna il secondo posto, mentre Sainz si prende la leadership, e anticipa Leclerc. Verstappen non fa meglio del terzo tempo e Perez scivola in quarta posizione. Quindi lo spagnolo della Ferrari è in pole position. Quinta e sesta la Mercedes con Hamilton e Russell. Poi Stroll, Norris, Alonso, e Bottas a completare la lista dei primi 10 classificati nel Q3. La griglia di partenza però verrà rivista in base alle penalità, e già è cosa nota che Leclerc perderà 10 posizioni.