Abarth Classiche 1000 SP ad Auto e Moto d’Epoca di Padova

Ad Auto e Moto d’Epoca di Padova ha conquistato l’occhio l’Abarth Classiche 1000 SP, una moderna reinterpretazione della Sport Prototipo del 1966, una delle vetture dello Scorpione che hanno lasciato il segno nella lunga storia nelle competizioni sportive di questo Brand. Lo stile inconfondibile e le tante vittorie hanno ispirato anche in tempi moderni gli uomini di Abarth, tanto che nel 2009 venne concepita la sua erede. Lo scorso anno a 55 anni esatti dal debutto dello storico modello, il progetto è stato perfezionato da Abarth Classiche mantenendo tutto il fascino dell’antesignana.

Lo stile caratteristico

Quello che si nota subito è che nell’Abarth Classiche 1000 SP ci sono delle linee che sembrano provenire direttamente dai gloriosi anni Sessanta. La vettura si presenta con superfici morbide specie nei parafanghi e con lo stile tipico delle auto a motore centrale. Si vede subito la grande armonia tra i gruppi ottici e gli scarichi. La carrozzeria è di colore rosso ogni spazio visibile della sua silhouette, dove affiorano delle caratteristiche prese d’aria all’altezza del cofano anteriore, e degli spazi di raffreddamento su quello posteriore. Anche la fanaleria rispecchia lo schema minimalista della 1000 SP storica, con proiettori puntiformi sul frontale e una sola coppia di fanali posteriori rotondi al posteriore.

Parente dell’Alfa Romeo 4C

La vettura è equipaggiata con un grintoso motore da 1742 cc, in grado di erogare 240 cv a 6000 giri al minuto, lo stesso visto in precedenza sull’Alfa Romeo 4C. I legami con la sportiva del Biscione non terminano, qui perché le due auto condividono lo stesso telaio, completo di cellula centrale in fibra di carbonio, mentre l’avantreno utilizza l’alluminio nella sua costruzione. Abarth afferma che l’auto pesa solo 1.074 kg e che può raggiungere una velocità massima di 250 km/h.

Abarth Classiche 1000 SP: produzione

Non è ancora chiaro quanti esemplari si stiano dirigendo verso la linea di produzione, ma i rapporti dell’anno scorso suggerivano che solo cinque unità sarebbero state costruite per i clienti. Le informazioni sui prezzi non sono ancora note.