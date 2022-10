In Italia le auto meno potenti d’Europa (in media)

L’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) ha stilato un rapporto sulle auto nuove immatricolate nel 2021 per ciò che riguarda la CO2 emessa, la cilindrata, il peso a vuoto e, appunto, la potenza. Il risultato che emerge è che agli italiani piacciono le auto meno potenti. Per quanto riguarda la media europea le nuove auto immatricolate nei dodici mesi scorsi nel Bel Paese hanno una potenza media di 115 CV, che è la più bassa di tutto il Continente. Anche Francia e Grecia (entrambe a 118 CV), Malta (119 CV) e Croazia (123 CV) hanno scelto auto più potenti.

Fedeli alle utilitarie

Gli italiani sono per tradizione gli automobilisti che prediligono maggiormente le piccole vetture da città, le utilitarie, a questo dato però possiamo aggiungere la presenza del superbollo che rallenta la vendita di auto al di sopra dei 185 kW di potenza (251 CV). Le quattro ruote più potenti, invece, vengono vendute nei Paesi nordici, in particolare in Norvegia, nazione che guida la classifica con una media di ben 211 CV. Di seguito la classifica:

Italia: 115 CV Francia: 118 CV Grecia: 118 CV Malta: 119 CV Croazia: 123 CV Spagna: 130 CV Slovenia: 130 CV Romania: 130 CV Portogallo: 132 CV Austria: 136 CV Irlanda: 137 CV Lituania: 138 CV Slovacchia: 142 CV Finlandia: 143 CV Paesi Bassi: 144 CV Ungheria: 146 CV Repubblica Ceca: 146 CV Belgio: 147 CV Cipro: 148 CV Polonia: 148 CV Danimarca: 151 CV Lettonia: 154 CV Bulgaria: 155 CV Estonia: 156 CV Germania: 158 CV Lussemburgo: 168 CV Svezia: 185 CV Islanda: 193 CV Norvegia: 211 CV

Le emissioni medie di CO2 nell’aria

La CO2 emessa dalle auto nuove nell’aria è l’obiettivo principale dello studio dell’EEA. In Europa il settore trasporti incide per il 27,1% sul totale della CO2 emessa in atmosfera e di questa oltre il 60% viene dalle auto. L’Agenzia europea dell’Ambiente ci dice che in media le auto immatricolate nel Vecchio Continente nel 2021 emettono 114,7 g/km di CO2. Nella graduatoria l’Italia si colloca sotto la metà della classifica con i suoi 124,6 g/km di CO2, appena davanti alla Romania (126,5 g/km) e dietro al Lussemburgo (123,8 g/km). Ultimo in classifica è Cipro a quota 145,8 g/km, mentre il Paese migliore è la Norvegia che grazie alla tantissime auto elettriche vendute nel 2021 (65% del totale) si ferma a 27,6 g/km di CO2 emessa mediamente. A seguire la classifica:

Norvegia: 27,6 g/km Islanda: 80,3 g/km Svezia: 88,3 g/km Danimarca: 92,6 g/km Paesi Bassi: 95,1 g/km Finlandia: 98,3 g/km Malta: 103,5 g/km Portogallo: 107,1 g/km Francia: 108,6 g/km Irlanda: 112,6 g/km Germania: 113,6 g/km Austria: 116,2 g/km Belgio: 117,0 g/km Grecia: 119,7 g/km Lussemburgo: 123,8 g/km Italia: 124,6 g/km Romania: 126,5 g/km Spagna: 126,8 g/km Croazia: 129,0 g/km Ungheria: 133,0 g/km Slovenia: 133,9 g/km Lituania: 135,7 g/km Repubblica Ceca: 135,9 g/km Polonia: 136,2 g/km Slovacchia: 139,2 g/km Bulgaria: 139,8 g/km Lettonia: 142,5 g/km Estonia: 142,6 g/km Cipro: 145,8 g/km

Gli italiani scelgono le piccole cilindrate

Di pari passo con le potenze più basse, all’automobilista italiano interessa maggiormente la vettura di piccola cilindrata. Anche in questo caso nello Stivale si sceglie una cilindrata ridotta, anche se fanno meglio i piccoli mercati di Grecia e Malta: