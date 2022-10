Caro carburanti: torna a salire il prezzo medio

Lo spauracchio è tornato, dopo un periodo di flessione il caro carburanti si fa nuovamente sentire con delle tariffe medie per benzina e diesel che salgono, così come quelle che riguardano il metano e il GPL. La crescita non sembra arrestarsi, inoltre al momento si pagano ancora i 0,30 euro di sconto sulle accise emanato dal precedente governo e prorogato fino al 31 ottobre. A novembre il costo del carburante alla pompa di servizio potrebbe tornare a prezzo pieno. Il costo medio al servito, per benzina e gasolio, è tornato ad aggirarsi attorno alla soglia psicologica dei 2 euro. Con le accise, il prezzo schizzerebbe a 2,30 euro. Vedremo se il nuovo governo varerà l’ennesima proroga.

Il prezzo della benzina e del gasolio

Secondo gli ultimi rilevamenti la benzina ha un prezzo medio al servito di 1,844 euro/litro, coi prezzi delle compagnie compresi tra 1,772 e 1,918 euro/litro (no logo 1,741 euro). In modalità self la benzina costa 1,701 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,685 e 1,715 euro/litro (no logo 1,686 euro). Situazione peggiore per quanto riguarda il gasolio, infatti la media del diesel servito è di 2,004 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,972 e 2,071 euro/litro (no logo 1,905 euro). Al self service scendiamo a 1,872 euro/litro, con le compagnie tra 1,861 e 1,893 euro/litro e i no logo a 1,855 euro.

Caro carburanti: GPL

Le cose vanno un po’ meglio per quanto riguarda il GPL, in calo rispetto ai primati negativi dei mesi scorsi anche per l’effetto del taglio delle accise (che ora ammonta a 4,7 cent + IVA al litro), i prezzi del Gpl oscillano tra 0,788 a 0,806 euro/litro (no logo 0,782 euro).

Il metano

Sul rifornimento di metano, infine, già in base al decreto dello scorso maggio non si pagano le accise e si paga l’IVA al 5%. Tuttavia i listini restano molto alti. Il prezzo medio del metano auto oggi si posiziona tra 2,784 e 3,392 euro/kg, con le pompe bianche a 2,806 euro. Sicuramente una situazione non ancora ottimale.