Traffico weekend: bollino rosso 3-4 settembre

È arrivato settembre, il rientro a casa, il ritorno a lavoro. In poche parole la fine delle vacanze, per moltissimi. La situazione sulle strade italiane in questo momento, in previsione del 3 e 4 settembre è abbastanza critica, poiché sulle principali arterie dello Stivale assisteremo a quello che comunemente viene chiamato come contro-esodo. Il sostanziale ritorno in città. Il traffico weekend è dunque da bollino rosso per quanto riguarda il rientro nelle grandi città come Roma e Milano.

Sabato 3 settembre

Il giorno di Sabato 3 settembre, il traffico dovrebbe subire un certo peggioramento rispetto al giorno antecedente. Per questa giornata è previsto il cosiddetto bollino rosso, dunque traffico intenso con possibile criticità, specialmente nella prima parte del giorno, con un miglioramento sensibile nelle ore del pomeriggio-sera, quando si prevede bollino giallo.

Domenica 4 settembre

Nel giorno di domenica 4 settembre, ci sarà il fenomeno concreto del contro-esodo, dove è previsto traffico intenso alla mattina, con bollino giallo, e rosso il pomeriggio. Questo secondo le previsioni rilasciate dalla Polizia Stradale, che assicura come nell’orario serale della domenica il traffico peggiorerà drasticamente, diventando intenso con possibile criticità. Per cercare di migliorare il flusso del traffico per domenica 4 settembre è stato varato il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 t.

Traffico weekend: le principali strade coinvolte

Sempre secondo la Polizia Stradale, nel weekend le strade che saranno principalmente oggetto di traffico intenso saranno: la A8-A9 dai Laghi su entrambe le direzioni, e, in modo particolare domenica 4, la tangenziale est di Milano, specie nella serata di domenica, la A4 Milano-Brescia in direzione Milano, la A22 del Brennero in entrambe le direzioni, il traforo del Gran San Bernardo, in entrambe le direzioni, la A10 Genova-Ventimiglia, la A7-A12 nel nodo di Genova e in direzione Toscana, la A15 Parma-La Spezia, la A4-Venezia-Trieste, la A14 da Bologna alla riviera verso Bologna, oltre all’A1 in direzione Milano, specie nel pomeriggio/sera di domenica 3 settembre.