Traffico: le previsioni per il weekend del 27 e 28 agosto

Con l’ultimo weekend di agosto ormai alle porte, la situazione del traffico sulle strade italiane deve essere posta sotto grande osservazione, perché sono tantissimi gli automobilisti che si metteranno al volante per raggiungere le agognate mete vacanziere, e altrettanti coloro che torneranno alle proprie città dopo aver trascorso alcuni spensierati giorni di relax. Il weekend del 27 e 28 agosto prevede possibili code e rallentamenti in autostrade, specie a causa di coloro che fanno parte del cosiddetto “contro esodo”.

Sabato 27 agosto

Il sito Autostrade.it, che si è occupato di realizzare una previsione accurata del flusso di auto sulle maggiori arterie delle Stivale, prevede una mattinata con traffico intenso (bollino giallo) per chi volge verso le mete di vacanza, quindi mare o montagna. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio, con traffico regolare per tutto il resto della giornata. Il quadro è opposto, invece, per chi effettua il ritorno dalle ferie. Le tratte verso le grandi città potrebbero presentare traffico critico (bollino rosso) sia alla mattina che al pomeriggio, con un miglioramento nelle ore notturne.

Domenica 28 agosto

La giornata di domenica avrà un andamento piuttosto simile a quello del sabato. Anche in questo caso, il giorno partirà con traffico da bollino giallo per chi va verso mare e montagna, poi la situazione migliorerà nel pomeriggio e in serata. Situazione ancora difficoltosa, invece, per chi fa ritorno in città, con bollino rosso per tutta la giornata (ad eccezione della sera). Per domenica resta in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nella fascia oraria 7-22.

Traffico: il consiglio della Polizia Stradale

La polizia stradale consiglia di partire sempre informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo prima di sedersi al volante. Bisognerebbe farlo poi quando è previsto meno traffico. Dunque il consiglio è quello di mettersi in viaggio quando le previsioni indicano bollino verde, dunque nelle ore serali.