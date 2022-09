Audi RS6 by Mansory: 780 CV di adrenalina

L’Audi RS6 è un concentrato di potenza e di adrenalina in formato familiare, tuttavia qualcuno ha pensato bene di innalzare il tasso di emozioni che si possono provare nell’osservare e nel guidare quest’auto. L’identikit dell’autore di questo intervento è Mansory, la nota azienda di tuning celebre per rendere estreme le auto premium tedesche (in particolar modo), che ha reso ancora più particolare la sportivissima wagon di Ingolstadt.

Dettagli estremi

La RS6 di Mansory si presenta con kit estetico molto affilato e certamente esagerato nelle sue dimensioni. Così abbiamo un paraurti anteriore più grande e con prese d’aria allargate, splitter quasi rasoterra e al posteriore due spoiler per tetto e portellone. Il pacchetto estetico non finisce di certo qua, perché a completare il tutto c’è un nuovo diffusore che ha appendici aerodinamiche più ampie e con quattro terminali di scarico circolari al posto dei due ovali montati sul modello di serie. Con questa vettura non si passa di certo inosservati.

Interventi anche nell’abitacolo

Non potevano mancare degli interventi da parte di Mansory per l’abitacolo della RS6. Ecco che compaiono dei rivestimenti in Alcantara, che riprendono gli elementi in colore arancione degli esterni, mentre i gli elementi di richiamo di Mansory su poggiatesta e portaoggetti nel tunnel centrale conferiscono all’ambiente un’aura di vera esclusività.

Audi RS6 by Mansory: ancora più potenza

Di base questa vettura adotta un motore 4 litri V8 biturbo da 600 CV e 800 Nm, adesso con il lavoro svolto da Mansory l’Audi raggiunge la potenza di 780 CV e 1.000 Nm di coppia. Questa iniezione di cavalleria in più permette all’estrema familiare tedesca di raggiungere delle performance incredibili, che si traducono in 305 km/h di velocità massima e in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi netti, circa 6 decimi in meno rispetto a una RS 6 di serie. Un risultato sbalorditivo, che colloca quest’auto a pari livello di una supercar ancor più blasonata.