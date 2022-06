Mercedes-Maybach GLS: ancora più lussuosa con Mansory

La massima espressione del lusso in formato SUV, ma senza dimenticare le prestazioni. In questo modo potrebbe essere sintetizzata la Mercedes-Maybach GLS by Mansory, l’ultima interpretazione di questo maestoso veicolo tutto teutonico fatto dall’azienda di tuning di Monaco di Baviera. Quest’ultima ha provveduto a fare modifiche estetiche sia all’esterno che all’interno, e si è occupata di aggiornare anche il propulsore aggiungendo un po’ di grinta in più.

Due versioni

Mansory ha deciso per i suoi clienti di offrire due versioni dal temperamento molto differente della Mercedes-Maybach GLS. Dunque da una parte abbiamo un SUV più sobrio che riceve alcuni inserti in fibra di carbonio nel frontale e nuovi fari LED, ai quali si devono sommare delle modanature laterali cromate e a un diffusore posteriore minaccioso con quattro terminali di scarico trapezoidali. Dall’altra abbiamo una GLS molto più sportiva, che si presenta con i passaruota maggiorati e lo spoiler, ma soprattutto possiede un bull bar anteriore e un posteriore con una barra cromata dalla grande personalità. Entrambe le versioni hanno dei giganteschi cerchi in lega da 24” (su pneumatici anteriori e posteriori di misura 295/35) e un abitacolo personalizzabile con rivestimenti in pelle, scritte in 3D e dettagli in carbonio.

Mercedes-Maybach GLS: il motore

Il veicolo tedesco riceve un’ampia cura vitaminica che porta il motore a raggiungere delle potenze inaudite: 820 CV e 980 Nm merito degli interventi sulla centralina e dell’aggiunta di nuovi turbo e impianto di scarico. Il propulsore di partenza è il 4.0 litri V8 Mild Hybrdi che di base offre comunque la notevole potenza di 557 CV.

Prestazioni da urlo

Grazie ai tecnici lavoro di ampliamento della potenza, le performance di questo SUV sono letteralmente da urlo: l’accelerazione da 0 a 100 km/h si registra in qualcosa come 4,4 secondi (mezzo secondo in meno rispetto al modello originale). Quindi se l’accelerazione non vi colpisce, la velocità (autolimitata) è sicuramente il fiore all’occhiello: 300 km/h per un mezzo di quasi tre tonnellate.