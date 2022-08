BMW X4 M40i by dAHler

Il tuner svizzero dAHler si è occupato della BMW X4 M40i, la seconda versione più potente del SUV bavarese dopo la M Competition. L’intento di questa lavorazione era proprio quello di ridurre il gap di potenza e di prestazioni tra le due versioni, così adesso la X4 M40i by dAHler è in grado di tenere testa alla più quotata M Competiton da 510 CV, sfidandola anche tra le curve del Nurburgring, il vero banco di prova delle sportive di tutto il mondo.

Cambiamenti esterni

Il lavoro di dAHler ha riguardato anche l’aspetto esteriore della vettura bavarese, che adesso adotta un posteriore completamente inedito con un nuovo diffusore e quattro terminali di scarico in tinta argento o nero lucido. All’anteriore, invece, sono stati introdotti nuovi componenti aerodinamici per far del SUV marchiato BMW un rasoio ancora più affilato, mentre di lato si vedono i cerchi in lega da 21” su pneumatici 245/40 R21 all’anteriore e 285/35 R21 al posteriore. In alternativa, si può optare per delle ruote da 22” con gomme 255/35 R22 davanti e 305/30 R22 dietro.

Ulteriori modifiche

Il tuner elvetico ha apportato anche ulteriori modifiche alla X4, infatti per coloro che vogliono ancora più sportività ci sono delle molle ad altezza fissa che abbassano la vettura di 25 mm, o in alternativa delle sospensioni a regolazione elettronica che permettono di regolare l’assetto direttamente dall’abitacolo. Anche l’abitacolo ha avuto la sua giusta dose di personalizzazione, così compaiono una nuova pedaliera in alluminio “dAHler Competition Line” e dei rivestimenti in pelle e Alcantara per innalzare il livello di eleganza complessiva.

BMW X4 M40i: incremento di prestazioni

Il lavoro di dAHler ha portato allo sviluppo di differenti range di potenza sfruttabili dalla BMW X4 M40i. Il primo porta la cavalleria a 410 CV e 610 Nm, mentre il secondo arriva fino ai 430 CV e 630 Nm. Questa potenza è stata raggiunta grazie a una nuova mappatura della centralina e a un impianto sportivo ad alte prestazioni. Non solo la M40i è oggetto delle cure del tuner svizzero, ma lo sono anche le 20i e 30i a benzina e le diesel 20d e M40d.