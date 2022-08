F1 Belgio 2022: Sainz scatterà dalla pole position

Non è semplice elencare l’ordine di partenza con il quale i piloti scatteranno domani sul circuito di Spa Francorchamps, al netto dei sette driver che verranno penalizzati per i cambi di power unit. La griglia verrà stravolta e quanto graficamente visto nelle varie sessioni di qualifica perderà sostanzialmente di valore. Sono incappati in penalità: Charles Leclerc, Max Verstappen, Esteban Ocon, Lando Norris, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou e Mick Schumacher. In ogni caso, sul tracciato alla fine del Q3 il più veloce è stato Max Verstappen su Red Bull, ma in virtù del cambio di motore nel GP di F1 Belgio 2022 partirà dalla quindicesima posizione, così scalerà in pole position Carlos Sainz, autore del secondo tempo. In prima fila Sergio Perez, compagno di Verstappen, mentre scatteranno in seconda fila i due ex compagni di squadra in McLaren nel 2007, Fernando Alonso e Lewis Hamilton.

Fuori da Q1

Nel Q1 il nome che è uscito a sorpresa è quello di Sebastian Vettel, il quale si sentiva sicuro di non essere tagliato con il suo quindicesimo tempo, tuttavia Alexander Albon su Williams ha sfoderato un ottimo crono, relegando il tedesco dell’Aston Martin a partire domani dalla sedicesima piazza. Gli altri esclusi dal Q2 sono stati Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen e Nicholas Latifi.

Nel Q2 fuori Ricciardo

Non sono riusciti a giocarsi la pole position Mick Schumacher (che partirà in ultima fila al fianco di Zhou), Lance Stroll, Guanyu Zhou, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Per loro fortuna alcuni di questi scaleranno in avanti nella griglia di partenza della domenica, viste le penalità che devono scontare alcuni dei protagonisti del Q3.

F1 GP Belgio 2022: Pole di Sainz

Durante il Q3 c’è stato un nuovo pasticcio del muretto Ferrari che ha adoperato un treno di gomme nuove per il primo tentativo lanciato di Charles Leclerc, quando questo era preventivato nel secondo. Un altro danno al pilota monegasco, dopo la rovinosa figura dell’ultimo GP in Ungheria. In ogni caso il più veloce in pista è stato Max Verstappen, che suo malgrado verrà retrocesso fino alla quindicesima posizione, dove avrà al suo fianco Charles Leclerc, quarto nel grigio pomeriggio belga. Grazie all’effetto domino delle penalità, è Carlos Sainz a beneficiare della pole position grazie al suo secondo miglior crono, ottenuto grazie a buon lavoro di squadra con Leclerc e anche per via di un arrendevole Perez che sul più bello ha rinunciato al suo giro veloce. Il messicano occuperà la seconda fila. Ocon da quinto partirà diciassettesimo, mentre Norris da decimo verrà retrocesso a diciottesimo. In seconda fila partiranno i due storici rivali Fernando Alonso e Lewis Hamilton, mentre in terza salgono Russell e Alexander Albon su Williams.