GP di Francia: Leclerc fa la pole position con la scia

Il campionato di F1 torna protagonista nel weekend di apocalisse 4800 con il GP di Francia. Leclerc potrà riprendere l’inseguimento a Verstappen. Intanto, c’è da assegnare la pole position, e da cercare la miglior posizione in griglia per domani.

Q1 GP di Francia: Leclerc è il più veloce

Inizia il pilota di casa, Gasly, prendendosi le inquadrature. Poi è Leclerc a dettare il passo con un tempo già interessante, visto che stacca Perez di oltre 6 decimi. Scende in pista anche Verstappen, trova traffico, e si mette a quasi 2 decimi di distanza dal numero 16 Ferrari. Sainz si piazza in terza posizione, ma sa già che dovrà essere penalizzato a fine qualifiche per la necessità di sostituire componenti della sua power unit. Il primo degli altri in questa F1, a 3 minuti dal termine del Q1, è Norris, ma viaggia a quasi 1 secondo da Leclerc. Gasly, Stroll, Zhou, Schumacher e Latifi sono gli esclusi dal Q2. Paga a caro prezzo il superamento del track limit in curva 3 Mick Schumacher, che aveva fatto segnare il decimo tempo. Ottimo il sesto tempo, regolare, di Magnussen.

Q2 GP di Francia: tempone di Sainz

Anche nel Q2 del GP di Francia è Leclerc a porsi come riferimento, ma con un treno di gomme rosse usate. Infatti, viene scalzato da Perez con gomma nuova e, subito dopo, da Verstappen, che si mette a dettare il passo. Ci pensa Sainz a ristabilire le gerarchie in pista con la Red Bull distanziando di quasi 1 secondo Verstappen. La prestazione di Sainz è importante per scattare davanti a Magnussen, che ha la sua stessa penalizzazione, quindi dalla casella numero 19, da cui può sfruttare una zona della pista più gommata. E’ sempre Norris il primo dei piloti al di fuori della cerchia Ferrari e Red Bull, e Magnussen si conferma ottimo sesto come nel Q1. Ricciardo, Ocon, Bottas, Vettel ed Albon non accedono al Q3. Si salva sul filo Tsunoda, decimo, mentre Hamilton è quinto al termine del Q2. Leclerc risale in seconda posizione con le gomme nuove.

Q3: pole position di Leclerc con la scia di Sainz

Al primo tentativo Leclerc è in vantaggio su Verstappen per appena 8 millesimi, poi Perez ad oltre 4 decimi. A distanza siderale gli altri piloti che nulla possono contro Ferrari e Red Bull. Leclerc ha sfruttato la scia di Sainz per un perfetto gioco di squadra, e la scena si ripete nel secondo tentativo. Non a caso Leclerc si migliora nel settore centrale, mentre Verstappen appare in difficoltà. L’olandese infatti chiude a 3 decimi dal monegasco della Ferrari che sigla la pole position. Terzo tempo per Perez davanti ad Hamilton, poi Norris a precedere Russell. Alonso è settimo in griglia e partirà a fianco di Tsunoda, ottavo. Chiudono i primi 10 del Q3 Sainz e Magnussen, che però saranno penalizzati e scatteranno dal fondo.