Nicola Materazzi: addio al papà della Ferrari F40

L’Italia delle quattro ruote piange una delle sue menti più brillanti, un genio che ha portato lustro all’ingegneria italiana, quella più alta e sofisticata. Nicola Materazzi si è spento all’età di 83 anni, se ne va il papà di alcune delle supercar più leggendarie che sono nate sotto il sole del Bel Paese. L’ingegnere di origine salernitana è stato colui che ha progettato la Ferrari F40, l’ultima fuoriserie nata sotto l’ala del Drake, nonché la mitica Bugatti EB 110, quella del rilancio del Marchio transalpino negli anni ’90.

Stratos e non solo

La carriera di Materazzi è iniziata con la gloriosa Lancia nel 1968, andando a Torino dopo avere conseguito la laurea all’Università di Napoli, diventando uno degli artefici di un progetto di straordinario successo nel mondo delle competizioni: la Stratos. Grazie anche all’apporto di Materazzi nascerà una supercar capace di vincere tre mondiali rally durante gli anni ’70. L’ingegnere specializzatosi nella sovralimentazione, ha lavorato inoltre sulle versioni Gruppo 5 della Stratos da competizione. Successivamente, dopo un passaggio sotto il gagliardetto dello Scorpione dell’Abarth, Materazzi lasciò il gruppo torinese per andare all’Osella, con la quale ha partecipato progettazione delle monoposto di Formula 2 prima e di Formula 1 poi dell’atelier piemontese.

Una carriera in Ferrari

Un pezzo di vita Materazzi lo ha lasciato in Ferrari, dove ha scritto pagine importanti, sia nel campo sportivo con le monoposto di F1, sia in quello stradale con la progettazione di modelli di grande fascino e tradizione, quali la 288 GTO, la Testarossa e soprattutto la F40. Stiamo parlando di tre auto che sono diventate icone leggendarie per Maranello. Specialmente la F40 è entrata nell’immaginario collettivo come una delle migliori supercar di ogni epoca, una vettura tosta e dura da guidare, dalle prestazioni mostruose e da driver col pelo sullo stomaco. Realizzata tra il 1987 e il 1992 in 1.311 unità, adottava pannelli della carrozzeria formati da materiali compositi, che integravano il telaio tubolare di acciaio. Sotto al cofano con vano a vista giaceva un 8 cilindro a V di 90° da poco meno di 3 litri, sovralimentato con due turbo e in grado di erogare 478 CV e 577 Nm di coppia massima a 4.000 giri/min. La velocità massima era di 324 km/h di e l’accelerazione da 0 a 100 km/h si registrava in 4,1 secondi. Numeri da record per gli anni ’80.

Nicola Materazzi: gli ultimi progetti

Dopo gli anni passati a Maranello con il vessillo Ferrari, Nicola Materazzi è stato progettista per la Cagiva per alcune moto da da competizione, poi ci fu la parentesi in Bugatti, quando il Marchio francese apparteneva a Romano Artioli e aveva la sua sede in Emilia-Romagna. In quel periodo nacque la Bugatti EB 110, un modello passato alla storia e che ha segnato indelebilmente gli anni ’90. Nel nuovo millennio si è occupato, infine, di dare un ’erede a quella vettura, sperimentando la B Engineering Edonis che fu presentata nel 2001.