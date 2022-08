McLaren: Ricciardo lascerà il team di F1

Un matrimonio iniziato con grandi aspettative, proseguito con pochi alti (anche se la vittoria di Monza resta sicuramente un grande vanto) e molti bassi, finito nel peggiore dei modi con una convivenza forza almeno fino al termine di questa stagione. Daniel Ricciardo e la McLaren si separano dopo due stagioni complicate, in cui l’australiano 33enne paga lo scotto di aver perso (quasi) sempre il duello interno con il più giovane Lando Norris. L’ex pilota della Red Bull ha risolto il contratto con il team di Woking e dal prossimo anno sarà libero di cercarsi un altro team, lasciando il suo ambito sedile a Oscar Piastri.

Accolta la buonuscita

Durante questa pausa estiva il driver australiano ha formalizzato la risoluzione del suo contratto, ottenendo anche una buonuscita che lo soddisfa, dato che gli accordi precedenti prevedevano un altro anno ancora agli ordini di McLaren per molti milioni di euro. Il premio economico soddisferà il vincitore dell’ultimo GP di Monza, quasi un anno fa, anche se il suo talento in pista sembra sempre più appannato così come i grandi sorrisi che ha sempre donato al pubblico. Fino a oggi è il quinto pilota più pagato di tutto il Circus, adesso vedremo se qualche altra squadra lo cercherà e gli sottoporrà un contratto analogo a quello attuale. Difficile a dirsi, alla luce dei risultati ottenuti nell’ultimo biennio.

Cercasi sedile

Ricciardo si candida per un sedile in vista delle stagione 2023 di F1, quando avrà 34 anni. L’età non sembra più un fattore determinante in questo sport, quindi se Ricciardo ritroverà le motivazioni giuste e rispolvererà il talento sopito, sicuramente farà ancora divertire tutti gli appassionati di automobilismo. Per accasarsi in qualche team, dovrà certamente abbassare le pretese economico e probabilmente questo non sarà un problema dato che la buonuscita McLaren gli garantirà un anno di extra economico.

McLaren – Ricciardo: un bilancio negativo

Come detto il matrimonio tra Ricciardo e la McLaren non ha funzionato e in conclusione il bilancio si può senz’altro dichiarare negativo. Fino a oggi, all’attivo c’è un solo podio, seppur pesante come quello della vittoria di Monza. Norris arrivato come compagno di squadra giovane e di belle speranze, lo ha surclassato sia nel 2021 che in questo 2022, motivo per il quale il team di Woking ha deciso di appiedare in anticipo il veterano dal talento sbiadito.