Jeep Wrangler 4Xe VS Land Rover Defender P400e

Inarrestabile, potente e selvaggia, la Jeep Wrangler 4Xe ha nella Land Rover Defender P400e la sua avversaria più temibile. Entrambe sono ibride, entrambe sono plug-in, ma si rivolgono ad una clientela differente, seppur ancorata alla tradizione.

Jeep Wrangler 4Xe e Land Rover Defender P400e: icone di stile

Con quell’aspetto squadrato, quei passaruota spropositati, e la calandra rimasta immutata negli anni, la Jeep Wrangler 4Xe è senza dubbio una vettura iconica. I fari a LED e lo sportellino per la ricarica informano che è al passo con i tempi, ma la sua essenza non è cambiata. La Land Rover Defender P400e invece è figlia di un progetto totalmente rinnovato. Offre uno stile elegante, intrigante, che evoca la tradizione. La Defender del passato, però, è più che altro un ricordo, una suggestione, ma il nuovo design funziona, ed è forse uno dei più riusciti degli ultimi anni. Imponenti, si avvicinano ai 5 metri di lunghezza, e sono alte quasi 2 metri, dominano la strad

Entrambe con il motore termico 2 litri sovralimentato

Sotto pelle sia la Jeep Wrangler 4Xe che la Land Rover Defender P400e sfruttano un motore termico 2 litri sovralimento che si somma al motore elettrico inserito nel cambio automatico. La potenza è simile: 380 CV per la Jeep, 404 CV per la Land Rover, mentre la batteria è leggermente più grande per l’inglese. Infatti, ha una capacità di 19,2 kWh contro i 17,3 kWh della Wrangler. Entrambe assicurano oltre 40 km in elettrico, ma lo scatto da 0 a 100 km/h del Defender è più rapido, con 5,6 s rispetto ai 6,4 s della rivale a stelle e strisce.

Fuoristrada vanno alla grande ma la Wrangler è più specialistica

Con la scocca portante la Land Rover Defender P400e è più a suo agio tra le curve e smorza meglio le sconnessioni. La Jeep Wrangler 4Xe nella variante Rubicon Unlimited è più attrezzata per i passaggi estremi in off-road grazie alle gomme tassellate, al cambio con rapporti accorciati, all’assetto rialzato di 11 mm, rispetto alla Sahara, al bloccaggio dei differenziali anteriore e posteriore, ed alla possibilità di disconnettere la barra anteriore.

La Defender però, con tutto il suo corredo elettronico, e le sospensioni pneumatiche, permette di superare guadi più profondi di quelli che può affrontare la Wrangler: fino a 90 cm VS i 76 cm della Jeep. La vettura americana è per chi predilige l’avventura, ama sporcarsi le mani e sfruttare la seconda leva per le ridotte. L’inglese mette al primo piano lo stile ed il comfort ma riesce a cavarsela anche nelle situazioni impegnative, seppur con meno disinvoltura.

Oltre gli 80.000 euro per metterle in garage

Che sia una Jeep Wrangler 4Xe 4 porte o una Land Rover Defender 110 P400e, è difficile acquistarle per meno di circa 80.000 euro. Anzi, di solito, questa è la cifra base, poi, con gli accessori, si sale. Da questo punto di vista il rischio di far lievitare il conto dal concessionario è decisamente più alto con il Defender che ha una lista di optional particolarmente importante. Certo, anche con la Jeep, se si attinge al catalogo degli accessori after market non si scherza, ma in questo caso si valicano i confini del tuning.