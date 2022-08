Alfa Romeo Tonale: negli USA diventa la Dodge Hornet

Si dice che nel mondo ognuno abbia un gemello, nel caso dell’Alfa Romeo Tonale è una realtà, perché negli USA arriverà la Dodge Hornet: praticamente la variante a stelle e strisce del SUV italiano. Prevista per fine anno, questa vettura partirà da 30.000 dollari di listino, e sarà proposta in due varianti. La prima sarà un’ibrida plug-in, la seconda verrà spinta da un 2 litri turbo benzina.

Estetica rivista nei dettagli per la Dodge Hornet

L’esterno è quello dell’Alfa Romeo Tonale, la Dodge Hornet infatti non può cambiare troppo per non disperdere quel risparmio che deriva dalla medesima piattaforma. Gli elementi distintivi sono rappresentati essenzialmente dal frontale con dei gruppi ottici rivisti, una nuova calandra orizzontale senza contorni marcati, ed una grande presa d’aria inferiore. Le aperture sul cofano sono dei richiami alla tradizione del Brand americano. Dietro è sostanzialmente uguale al SUV del Biscione, ma cambiano i loghi, come è giusto che sia. Spariscono ogni sorta di cromatura a favore di dettagli neri che fanno tanto atmosfera dark. Anche i cerchi neri con le pinze rosse spiccano nell’insieme, ma la somiglianza è praticamente gemellare, di quella omozigote.

Abitacolo speculare ed a tutto schermo per la Dodge Hornet

Anche l’interno della Dodge Hornet tradisce la provenienza Tonale. Lo si evince dagli schermi, rispettivamente da 12,3 pollici e da 10,25 pollici, della strumentazione digitale e del sistema d’infotainment. Quest’ultimo è caratterizzato dal sistema Uconnect 5. Cambia la grafica all’interno del “cannocchiale” davanti al guidatore, arrivano un nuovo logo sul volante e bocchette d’areazione differenti. Il tutto è contraddistinto da una combinazione di elementi neri intervallati da cuciture rosse per sottolineare l’animo sportiveggiante del Brand americano.

Trazione integrale e 2 motorizzazioni disponibili

Sotto pelle la Dodge Hornet sfoggia due unità differenti. Si tratta di una power unit ibrida plug-in per la R/T, e di un motore turbo benzina per la GT. La prima è formata da un piccolo 1.3 sovralimentato che lavora insieme ad un motore elettrico al posteriore, per scaricare sulle 4 ruote una potenza complessiva di 285 CV e 519 Nm di coppia. Con il boost può contare su 25 CV extra per 15 secondi, in modo da coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. Inoltre, con la batteria da 15,5 kWh riesce a percorrere 48 km in modalità elettrica. La seconda motorizzazione è di tipo convenzionale, ed è rappresentata da un 2 litri, sempre a 4 cilindri, con turbocompressore, capace di erogare 268 CV. Anche in questo caso la trazione è integrale, solamente che il cambio automatico diventa a 9 marce rispetto al 6 rapporti della variante alla spina. La R/T quindi ha un’anima sportiva e green allo stesso tempo, mentre la GT è vecchio stampo. Anche questa però è rapida nello scatto con uno 0-100 km/h coperto in 6,5 secondi.

Dotazione più ricca per la R/T

La Dodge Hornet R/T spicca per i cerchi neri da 18 pollici contro quelli silver da 17 pollici della GT. Inoltre, presenta, di serie, ammortizzatori Koni a smorzamento controllato, e pinze dei freni Brembo a 4 pistoncini. Si tratta di elementi che sono offerti in opzione sulla GT. Nella lista degli accessori c’è il pacchetto dei particolari in nero per rendere l’auto più misteriosa. Troviamo inoltre, in opzione, l’impianto audio Harman-Kardon da 465 watt e 14 altoparlanti. E persino un pack denominato Track, che annovera i cerchi da 20 pollici e le sospensioni a smorzamento variabile personalizzabili. Tra gli ADAS invece si pagano a parte il cruise control adattivo ed il mantenimento attivo della corsia.