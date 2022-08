Ford Fiesta ST: le avversarie più temibili

La Ford Fiesta ST è stata migliorata nel tempo e adesso è veramente un’arma temibile nei circuiti con un ampio tratto misto. Ma nel frattempo il mercato ha visto il debutto di una concorrente decisamente ostica, la Hyundai i20 N. Mentre un’altra vettura, già esistente, è stata migliorata offrendo un’alternativa ancora più intrigante alla sportiva dell’Ovale Blu. Stiamo parlando della Volkswagen Polo GTI.

Ford Fiesta ST: il confronto estetico con le avversarie

Se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, quando si tratta di auto e, in special modo di sportive come la Ford Fiesta ST, il detto assume ancora più significato. Infatti, l’estetica è fondamentale su una sportiva. Lo sanno bene alla Ford, visto che hanno reso disponibile la livrea Mean Green anche sulla Fiesta più “cattiva”, e l’hanno aggiornata con nuovi fari a LED ed una nuova calandra. Il doppio scarico se lo aspettano tutti, così come qualche appendice in più, ma sulla Hyundai i20 N c’è stato un lavoro mirato. La sportiva coreana, infatti, vanta un’ala sul portellone che fa tanto effetto racing, mentre gli accenti rossi ed il tetto a contrasto completano il quadro. La i20 N è la più sfacciata del gruppo, specialmente se si prende in considerazione la livrea Performance Blue tipica delle N. Più composta, ma con segni distintivi evidenti, la Volkswagen Polo GTI. Ormai con la fanaleria rivista, le dimensioni che nel tempo hanno superato i 4 metri, e la tipica linea rossa che attraverso il frontale, oltre ai loghi GTI, è facile scambiarla per la regina delle Golf. Ecco, la Polo è la più moderata delle 3, ciò non vuole dire che non sia aggressiva. Ma è chiaro che mostra la sua grinta in maniera più sobria. In pratica, è meno spavalda ma sempre affamata di curve.

Sotto pelle offrono 3 motori con architettura diversa

Dimmi che architettura di motore hai e ti dirò chi sei. Ognuna delle 3 protagoniste di questo articolo ha un propulsore differente, e non di poco. Se la Ford Fiesta ST è l’unica 3 cilindri, ma scoppia di salute con il 1.5 turbo da 200 CV e 320 Nm di coppia; le altre 2 optano per un’unità a 4 cilindri, ma con cilindrata diversa. Infatti, la Hyundai i20 N è spinta da un 1.6 sovralimentato da 204 CV e 275 Nm, mentre la Polo GTI vanta addirittura un 2.0 TFSI da 207 CV e 320 Nm. Le somiglianze con la Golf GTI continuano anche nel motore. Gli smanettoni propenderanno per la Ford o per la Hyundai, considerando che hanno il cambio manuale a 6 rapporti ed il differenziale autobloccante meccanico.

Cambio manuale per Fiesta ST e Hyundai i20N, DSG per la Polo GTI

Chi ha un occhio anche per il comfort si rivolgerà alla sportiva della Volkswagen, che sfrutta il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. La Polo GTI, inoltre, ha un differenziale elettronico, che funziona benissimo, ma non è tanto amato dai puristi della guida. Questi potrebbero essere sedotti dal cambio manuale della i20 N, che effettua la doppietta in automatico, oppure preferire quello convenzionale della Fiesta ST, e la sua modalità Track che consente di escludere i controlli elettronici.

Prestazioni allineate ma guida differente

Le prestazioni della Ford Fiesta ST e delle sue avversarie sono livellate. La Polo GTI ha una cilindrata maggiore ed una velocità massima superiore, ben 237 km/h, e copre lo 0-100 km/h in 6,5 secondi. La Ford la eguaglia nello scatto da fermo, ma paga 5 km/h in velocità massima. Mentre la Hyundai perde 2 decimi nell’accelerazione e si “ferma” a 230 km/h. Tra le curve però la i20 N fa valere la sua massa di 1.265 kg, contro i 1.280 kg della Fiesta ST ed i 1.305 kg della Polo GTI. La Volkswagen è veloce, chirurgica, ma più composta, mentre la Ford e la Hyundai alzano la ruota interna alla curva, mettono in gioco il posteriore, e creano una situazione dinamica più complessa per coinvolgere il guidatore. Per capire quale sia la più veloce ci vorrebbe una pista ed un cronometro, ma una cosa è certa: sono 3 sportive molto veloci! Nel tempo, le compatte si sono appesantite, sono cresciute di “cavalleria” e nei costi di gestione, per cui le cosiddette utilitarie hanno preso il loro posto nel cuore degli sportivi. Anche perché ormai quest’ultime hanno raggiunto le dimensioni delle vetture di segmento C di circa 20-30 anni fa.

Prezzo: la Hyundai i20 N è la più conveniente

Dal punto di vista del listino, promozioni a parte, sulla carta è la Hyundai i20 N la più conveniente. Infatti, parte da 29.400 euro, rimanendo sotto la soglia psicologica dei 30.000 euro. La Polo GTI sale a 30.950 euro di base, mentre la Fiesta ST 5 porte ha un prezzo di 33.000 euro tondi tondi. La Ford però è l’unica disponibile ancora anche in versione 3 porte, una vera chicca per i puristi, in quel caso il prezzo scende a 31.550 euro.