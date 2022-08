Hyundai Tucson 2022: ecco le concorrenti più agguerrite

La Hyundai Tucson è una vettura che si è evoluta e sta avendo successo tra i SUV di segmento C, dove non mancano le concorrenti. Per le loro caratteristiche abbiamo selezionato quelle che, secondo noi, sono le concorrenti più agguerrite. La Ford Kuga e la Peugeot 3008.

Hyundai Tucson e le concorrenti: una questione di stile

Il design della Hyundai Tucson è interessante, appariscente, e denota una certo carattere. Il dettaglio più distintivo è sicuramente quello della calandra che ingloba i gruppi ottici. Sulla stessa scia troviamo la Peugeot 3008, un SUV che ha fatto scuola e, con il restyling, ha guadagnato una calandra non meno appariscente. La linea di questi due modelli è particolarmente audace, ma anche equilibrata. Più conservativa nello stile la Ford Kuga, che per la sua altezza da terra più contenuta è più simile ad una vettura normale, nel bene e nel male. La vettura dell’Ovale Blu è la più lunga delle tre; dopo tutto, il Marchio è di scuola americana.

Nello specifico la Hyundai paga circa una decina di cm in lunghezza, mentre la Peugeot qualcosa in più. A livello di bagagliaio però la Hyundai è decisamente la più capiente, considerando le versioni d’accesso, e non le plug-in, con 577 litri utili, mentre la Kuga deve accontentarsi di 435 litri. Nel mezzo la 3008 con 520 litri.

Strumentazione digitale per tutte e tanta tecnologia

La Hyundai Tucson, come ogni SUV moderno che si rispetti, presenta la strumentazione digitale ed un display per il sistema d’infotainment. Questi schermi sono entrambi da 10,2 pollici, colmi d’informazioni e integrati nella plancia. Il sistema multimediale arricchisce il viaggio con atmosfere speciali come il caminetto che scoppietta o la pioggia che cade, per distendere il guidatore nel traffico. La Ford Kuga e la Peugeot 3008 non sono da meno, con una strumentazione digitale da 12,3 pollici ed un display da 8 pollici sulla parte alta della plancia. Il piccolo volante della 3008 va regolato per non occultare parte della visuale sul quadro strumenti.

Su tutte e tre le vetture possono cambiare le grafiche, in particolare sulla Peugeot, più avveniristica da questo punto di vista. Infatti, il SUV del Leone può avere anche il Night Vision, che consente di riconoscere, attraverso la tecnologia ad infrarossi, persone, animali, ed altri veicoli, in condizioni di scarsa visibilità. Mentre la Hyundai sfoggia le telecamere che riportano sulla strumentazione la situazione a fianco della vettura quando si cambia corsia. La Kuga ha una strumentazione più classica da questo punto di vista, seppur prodiga d’informazioni. Ma l’infotainment può avere il modem integrato con il navigatore che si aggiorna ogni 30 secondi durate il viaggio.

Motori ibridi e a gasolio

Le motorizzazioni delle vetture in questione vedono la Hyundai Tucson avvantaggiata dal fatto di avere solo unità elettrificate con ogni sorta di ibrido. Da quello leggero al plug-in, passando per il parallelo. Il SUV coreano propone anche il 1.6 turbodiesel con il mild hybrid a 48 Volt. La Ford Kuga presenta un 1.5 turbodiesel da 120 CV. Questa unità, meno potente rispetto a quella Hyundai, è più in linea con il sempre efficace e parco 1.5 turbodiesel della 3008 dotato di 131 CV. La Peugeot però offre una doppia proposta con l’ibrido plug-in.

Una con trazione anteriore e 225 CV di potenza massima, l’altra capace di erogare fino a 300 CV e dotata di trazione integrale. Su questo fronte, la Hyundai risponde con la variante plug-in, anch’essa con trazione integrale, e con una potenza di 265 CV. Ma si avvantaggia con la versione full hybrid da 230 CV che, volendo, può essere scelta anche con le quattro ruote motrici. La Kuga risponde con una full hybrid, anche integrale, da 190 CV, e con una plug-in hybrid da 225 CV, che sfrutta sempre lo stesso motore termico da 2,5 litri contro le unità da 1,6 litri sovralimentate di Hyundai e Peugeot.

La Kuga è quella più conveniente, mentre la Hyundai sta nel mezzo

A livello di prezzi, confrontiamo le motorizzazioni più richieste: turbodiesel ed ibride. La Hyundai Tucson parte dai 31.650 euro per la variante a gasolio, da 34.250 euro per la full hybrid, e da 46.200 euro per la plug-in hybrid. Mentre la Ford Kuga ha un costo d’attacco di 29.950 euro per il turbodiesel 1.5, di 32.300 euro per la full hybrid, e di 41.600 euro per la plug-in hybrid. La Peugeot 3008 parte dai 35.000 euro per la BlueHDi, e da 46.400 euro per la plug-in hybrid da 225 CV. Per quella da 300 CV ci vogliono almeno 53.300 euro, ma parliamo di una cavalleria nettamente superiore a quella delle altre.