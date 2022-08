Formula E: a Seoul vince Mortara ma Vandoorne è campione

A Seoul è andato in scena l’ultimo appuntamento della stagione di Formula E con una lotta incerta fino alla fine per il titolo piloti. La seconda gara è stata decisiva ed ha premiato la costanza di risultati di Vandoorne.

Formula E: a Seoul Vandoorne trionfa con una guida accorta

L’atteggiamento conservativo di Vandoorne ha consentito al belga, ex McLaren F1, di laurearsi campione del mondo di Formula E. In una categoria dove l’incidente è sempre dietro l’angolo, la condotta prudente e guardinga di Vandoorne gli ha permesso di avere la meglio sui suoi avversari. Infatti, il portacolori della Mercedes ha sfruttato l’incidente occorso a Da Costa, ed è risalito fino alla seconda posizione. Mentre il suo rivale più pericoloso, Evans, con la Jaguar, non è riuscito ad avvicinarsi, rimanendo lontano dalla zona podio. Così Vandoorne, dopo il titolo della GP2, e quello nel WEC, nella categoria LMP2, aggiunge un altro alloro iridato alla sua bacheca. Di sicuro, il titolo più prestigioso della sua carriera.

Gara 2 va a Mortara dopo una grande partenza

Il protagonista di gara 2, a Seoul, è stato Mortara, colui che fino a qualche ePrix fa, era il più accreditato al titolo piloti della Formula E. Il ritiro in gara 1 l’ha messo fuori gioco per il mondiale dedicato ai driver, quindi per chiudere la stagione in bellezza si è riscattato in gara 2. Mortara è stato protagonista di un doppio sorpasso in partenza, poi ha approfittato nella seconda parte di gara dell’incidente tra Da Costa e Dennis per prendere il largo. In questo modo Mortara raggiunge Evans a parità di vittorie, e si candida ad essere protagonista nella prossima stagione quando correrà con il team Maserati. Per Mortara sono state fatali, al fine della classifica, le gare con zero punti nel finale della stagione.

Solo settimo l’altro pretendente al titolo Evans

Chiude settimo il rivale che più di tutti ha conteso il titolo piloti di Formula E a Vandoorne, Evans, al volante della Jaguar. Il pilota del Giaguaro in gara 1 era riuscito a cogliere la vittoria, avvicinandosi pericolosamente a Vandoorne. Nelle qualifiche della gara 2, però, ha commesso un errore, che si è rivelato fatale per la sua rincorsa mondiale. Infatti, nella seconda gara di Seoul non è mai riuscito a recuperare posizioni a sufficienza per tentare di mettersi alle spalle Vandoorne. Evans ha chiuso settimo, ma fino a 14 minuti dalla fine ha sperato, visto che una safety car aveva alimentato le sue speranze rimonta.

