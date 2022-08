Esodo estivo: le previsioni di traffico per Ferragosto

Ci siamo, il traffico sulle autostrade italiane sta per raggiungere il suo apice annuale. Complice il weekend di Ferragosto alle porte, il flusso di veicoli è in costante aumento. Nelle giornate che vanno dal 12 al 15 agosto sarà complesso muoversi lungo le principali autostrade della penisola. Scopriamo le previsioni giornaliere e quali sono le arterie più a rischio.

Le giornate peggiori in assoluto per il traffico

In base alle informazioni diffuse dalla Polizia stradale, il traffico di venerdì 12 agosto sarà da bollino rosso. Questo sia per la mattina che per la sera. Mentre è il 13, numerologia a parte, la giornata di sabato, quella più temuta. Non a caso è contrassegnata dal bollino nero. I flussi si annunciano intensi già dalla mattina, per cui, potendo scegliere, è meglio evitare questo giorno che si annuncia nefasto. Il rosso è riservato, per ora, alla domenica del 14 agosto, mentre per il 15 agosto si passa ad un più distensivo bollino giallo. In ogni caso è sempre consigliabile avere a bordo delle bottiglie d’acqua, che nelle code potrebbero essere provvidenziali.

Le arterie più trafficate

Il traffico si annuncia decisamente aggressivo in ogni angolo d’Italia. Così, oltre alla A1 Milano-Napoli, si attendono disagi sulla Bologna-Taranto, in direzione Sud; sulla Torino-Venezia, in direzione est; e sulle autostrade della Liguria. Occhio anche alla A22, l’autostrada del Brennero, per i flussi verso il lago di Garda. Ma anche l’autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, sarà tra le arterie di scorrimento sotto osservazione.

Informarsi è fondamentale

Prima di mettersi in viaggio è possibile conoscere la situazione del traffico in tempo reale utilizzando i canali 100 e 502 di Sky, o il canale 50 del digitale terrestre. Inoltre, anche dai canali 7 e 29, La7 e La7d del digitale terrestre, è possibile ricevere informazioni grazie ai notiziari MY WAY. In viaggio si possono consultare le stazioni radio RTL 102.5 ed ISORADIO FM 103.3 con i relativi notiziari. Infine, c’è il call center viabilità che risponde al numero 803.111.