Traffico: le previsioni per il weekend del 6 e 7 agosto

Agosto è per molti italiani il momento di pensare alle agognate vacanze, il weekend del 6 e 7 agosto diventa un momento in cui una marea di persone si riverserà sulle principali arterie d’Italia per raggiungere le mete vacanziere. Il traffico promette di essere impegnativo, secondo le previsioni ci sarà quello che viene chiamato come il “grande esodo”, che porterà a code e rallentamenti verso le località di mare e di montagna. Autostrade.it ha fornito un grafico con il quale osservare le previsioni sul movimento degli italiani sulle strade.

Il 6 agosto: bollino nero

La giornata di sabato 6 agosto inizierà con una mattina da bollino nero su tutte le principali vie di comunicazione stradali e autostradali. Come il weekend precedente, il traffico non si ridurrà nel pomeriggio. Per avere una situazione migliore occorrerà attendere la sera. Per il contro esodo la situazione è favorevole in ogni orario, con bollino verde in ogni fascia oraria. Per evitare code e attese sotto il sole caldo e torrido di questo periodo, una valida soluzione è quella di partire nelle ore serali, post 22:00. Ricordiamo poi che i mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 8 alle 22.

Il 7 agosto: bollino rosso

Domenica 7 agosto la situazione è leggermente migliore, se paragonata a quella del giorno precedente. La mattina ci sarà traffico abbastanza intenso (bollino rosso) verso le mete turistiche, mentre nel pomeriggio ci sarà una diminuzione della sua intensità, con l’arrivo del bollino di colore giallo e la serata verde. Come il passato weekend, discorso opposto per chi rientrerà dalle vacanze diretto in città: su queste tratte, Autostrade.it prevede qualche coda e rallentamenti un po’ intensi nel pomeriggio (mattina e sera, invece, presentano bollino verde). La domenica è previsto la non circolazione dei mezzi pesanti nella fascia oraria 7-22.

Traffico: il consiglio sugli spostamenti

In autostrada – quando ci sono bollini gialli, rossi o neri – sarebbe consigliabile circolare dopo le 22:00. Questo qualora la vostra meta sia quella delle vacanze, disposto inverso se state pianificando il rientro a casa.