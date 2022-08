Carrozzeria: arriva la vernice che si ripara da sola

Basta la luce del sole per far tornare la carrozzeria come prima.

Quante volte la carrozzeria della nostra auto ci fa penare? Basta un automobilista distratto che parcheggia vicino alla nostra vettura per causare danni con l’apertura di uno sportello, o con una manovra poco riuscita. Così, rimane il dubbio, lasciarla nello stato in cui si trova o sottoporla ad una costosa riparazione? Bene, in futuro potremmo non avere più di questi problemi, grazie ad un materiale autorigenerante.

Il segreto per la carrozzeria è un polimero che si rigenera con il sole

Mediante un colorante fototermico organico di tipo trasparente, un materiale capace di immagazzinare il NIR, acronimo di Near InfraRed, o infrarosso IR vicino, la carrozzeria aumenta la temperatura superficiale. Quindi, utilizzando la luce del sole e agevola il processo di autoriparazione. In pratica, il materiale si scompone e ricompone rapidamente, favorendo una riparazione più rapida del 30% rispetto alle vernici trasparenti attualmente in uso nella produzione automobilistica.

Una ricerca scientifica che potrebbe cambiare le vernici per veicoli.

Non si tratta di una promessa campata in aria di qualche produttore in cerca di click, ma di uno studio serio, ad opera del Korea Research Institute of Chemical Technology, che ha trovato spazio sulla rivista Applied Polymer Materials di ACS. A corollario della teoria c’è stata anche una dimostrazione pratica su un modello in scala. La sperimentazione sul campo ha visto una prima fase in cui veniva data una mano di vernice a spruzzo, con conseguente danneggiamento della superficie. Quindi, una seconda fase in cui i graffi provocati poco prima automaticamente tendevano a scomparire. Insomma, una vera rivoluzione, che potrebbe cambiare il modo di verniciare le auto e sottrarre non poco lavoro agli specialisti di riparazione della carrozzeria, almeno per i piccoli imprevisti quotidiani. Chiaro che la scoperta sarà particolarmente apprezzata da coloro che amano le vernici particolari, quelle su cui è più difficile intervenire.