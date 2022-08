Tesla: in arrivo il prototipo del robot androide

Si chiama Optimus, per ora, ed è il robot androide di Tesla che potrebbe vedere la luce in veste di prototipo in occasione del Tesla Al Day #2 previsto per il 30 settembre. Un altro prodotto dell’inarrestabile energia visionaria di Elon Musk.

Un robot Tesla per aiutare gli umani

Tesla guarda oltre, al di là dei puri e semplici guadagni, a giudicare dalle dichiarazioni del suo fondatore, Elon Musk, mira a migliorare la vita dell’uomo. Per questo sta lavorando ad un robot androide, al fine di alleggerire l’essere umano da alcuni compiti gravosi, e ridurre in maniera sensibile il costo della manodopera. Infatti, potrebbe sostituire il personale per quei lavori ripetitivi in catena di montaggio, a partire proprio dagli stabilimenti Tesla. Ma non è tutto, perché tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, questi androidi potrebbero effettuare azioni decisamente più complesse. Sembra un film ma è la realtà immaginata da Musk.

Una rivoluzione per l’economia

Optimus, in base ai rumors in rete, potrebbe essere prodotto da Tesla già dal 2023, quindi, sarebbe in dirittura d’arrivo. E, secondo le dichiarazioni di Musk, “ribalterà l’intera nozione di economia nel mondo”. Parole che lasciano il segno, e che alimentano ulteriormente l’attesa per il 30 settembre. Infatti, l’evento di Tesla era previsto per 19 agosto, ma è stato spostato più avanti di oltre un mese. Un indizio per molti di quello che sta per succedere, e di una presentazioni in grande stile. Per adesso bisogna aspettare e vedere se poi, in realtà, ci sarà questa svolta tecnologica con il robot Optimus, o se sarà rimandata. In ogni caso bisogna ammettere che Tesla e, soprattutto Musk, trovano sempre il modo di essere al centro dell’attenzione planetaria.

Potrebbe ridurre i costi delle auto elettriche

Se alle parole seguiranno i fatti, Optimus potrebbe far scendere in maniera importante il prezzo delle vetture Tesla, e dare il via a quel processo di transizione energetica, tanto paventato dalle istituzioni, in maniera concreta.