F1 Monza 2022, i biglietti: prezzi e come comprarli

Quest’anno si celebrano i 100 anni dell’Autodromo Nazionale di Monza, così dopo il round del Belgio ci sarà il consueto appuntamento con il GP di F1 Monza, nel tempio della velocità. Il weekend per vedere Verstappen e soci correre in pista è quello dal 9 all’11 settembre prossimi. Facile pensare che la marea di tifosi del Cavallino voglia sedere sugli storici spalti del circuito, per dare una spinta maggiore alle due SF-75 di Leclerc e Sainz. L’aria di festa sta coinvolgendo non solo i tifosi italiani della Ferrari, ma tutti gli appassionati in generale che stanno rispondendo alla chiamata con grande interesse.

Grande risposta di interesse

Quest’anno le cose saranno diverse rispetto al passato, perché un secolo di attività non capita tutti gli anni. Per questo a Monza ci sarà un ambiente unico, una passione smisurata fin dalle giornate di apertura. Per adesso la risposta del pubblico è stata clamorosa, infatti in poche ore si è registrata una richiesta di prenotazioni senza precedenti da parte dei clienti business e Vip, con i maggiori player che hanno fatto raggiungere in pochissimo tempo un volume di accessi di circa 40mila tagliandi garantiti e opzionati dalle aziende.

Come acquistare i biglietti

Dal 21 aprile è possibile acquistare i biglietti online, andando sul sito ufficiale dell’evento e acquistando il proprio ticket. I modi di acquisto sono quelli canonici: carta di credito, servizio Satispay o bonifico online MyBank. Altre modalità accessibili sono quelle di Vivaticket, in 1.500 punti vendita italiani e 11 esteri tra cui Dubai, Sidney, Londra e Singapore. Attivo anche il numero verde gratuito 800-905450, con l’assistenza di un operatore.

F1 Monza 2022: quanto costano i ticket?

Di seguito la suddivisione delle giornate per prezzo:

Venerdì 9 settembre 2022: da un minimo di 33,50 euro a un massimo di 123,50 euro per i diversi settori.

Sabato 10 settembre 2022: da un minimo di 43,50 euro a un massimo di 223,50 euro.

Domenica 11 settembre 2022: sul sito ufficiale della Formula 1 è possibile acquistare il biglietto in Tribuna Biassono al costo di 625 euro. La Tribuna Biassono è posizionata dopo la linea di partenza/arrivo, verso la fine del rettilineo principale del circuito. I biglietti per la tribuna laterale parabolica risultano invece esauriti sul sito ufficiale. Su Global Tickets, invece, sono disponibili diverse tipologie di biglietti per la gara di domenica: i prezzi variano dai 475 euro della Laterale parabolica A-B ai 675 euro per la Seconda Variante T9 e le Uscite Ascari A e B. Esauriti i posti in piedi nel Prato.

F1 Monza 2022: il programma

Venerdì 9 settembre è tempo di Prove Libere, (dalle 14 alle 15 e dalle 17 alle 18), mentre sabato ci saranno le FP3 (dalle 12 alle 13) poi le Qualifiche ufficiali (dalle 16 alle 17). La gara di domenica si svolgere alle 15 e sarà preceduta dalle Frecce Tricolori. Con un unico ticket gli spettatori però potranno assistere anche ad altri servizi messi a disposizione: sui maxi schermi installati lungo il tracciato si potranno seguire tutti i momenti della corsa, sia in pista sia i dietro le quinte, con i collegamenti con la TV.