Viaggiare in auto ad agosto: i giorni da bollino rosso e nero

Le vacanze estive coincidono per tutti quanti più o meno nello stesso periodo, luglio e agosto sono i mesi più gettonati, e uno dei mezzi più utilizzati per raggiungere la meta delle agognate ferie è proprio l’automobile. Per questo motivo viaggiare in auto potrebbe risultare complicato in alcuni giorni, quando sulle strade si riverseranno milioni di italiani e non solo. Alcuni giorni saranno più complicati, certe fasce orarie saranno letteralmente da bollino rosso. La partenza intelligente è sempre una soluzione ottimale, ma è difficile capire quale sia.

Il calendario della Polizia Stradale

In vista di questi giorni di fuoco, non solo a livello climatico, la Polizia Stradale ha stilato un calendario dei giorni con maggiore intensità di traffico. Il Piano Estivo della Polstrada è il seguente: pattuglie in allerta su tutta la rete autostradale in coincidenza del mese critico. Sul documento rilasciato i giorni da bollino rosso sono tutti quelli dei quattro weekend del mese: 5-7 agosto; 12-14 agosto; 19-21 agosto e 26-28 agosto.

Il bollino nero

La tabella è suddivisa per fascia mattutina e fascia pomeridiana, specificando in aggiunta quali siano i divieti di circolazione ai mezzi pesanti di volta in volta in vigore. Come abbiamo detto, nonostante l’interruzione della maggioranza dei cantieri, tutti e quattro i fine settimana del mese di agosto saranno da traffico molto intenso, ma ci saranno delle occasioni ancora peggiori. Lo scenario peggiore si verificherà in due frangenti: la mattina di sabato 6 e la mattina di sabato 13, entrambe contraddistinte dal bollino nero.

Viaggiare in auto: il controesodo

Dalla tabella coi giorni del calendario, l’unico bollino giallo è quello relativo alla mattina di venerdì 19. A partire da Ferragosto in poi ci sarà quel fenomeno che viene chiamato controesodo e il traffico di rientro sarà altrettanto complicato. Nel mese di agosto, raggiungere la meta non è cosa facile in nessun caso.