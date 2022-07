7 itinerari on the road da non perdere attraverso il Vecchio Continente. la nostra lista di alcuni tra i migliori Viaggi in auto in Europa.

A volte si tratta di lasciarsi andare e contemplare il paesaggio; altre di concentrarsi e divertirsi tra le curve. Le strade d’Europa sono tanto diverse quanto la sua topografia. Alcune corrono lungo il mare, altre tra le nuvole, tra montagne e curve che non finiscono mai. Parlando di viaggi in auto in Europa vi proponiamo 7 itinerari on the road da non perdere.

Viaggi in auto in Europa: la magia della Scozia

Bealach na Bà è gaelico e significa ‘attraversamento del bestiame’, ma questo nome gentile non è da trarre in inganno: è una strada pericolosa. E cosa rende così avventuroso questo viaggio tra la penisola di Applecross e Lochcarron? Pendenze fino al 20%, curve a U molto strette e una corsia unica. Sconsigliato ai neopatentati o ai tipi nervosi. Questi stanno meglio come copilota e si godono i 16 chilometri, il vasto paesaggio scosceso delle Highlands, in Scozia, e il mare scintillante in lontananza.

Strada del Ghiaccio e Alpi austriache

A differenza dei primi esploratori che attraversarono le Alpi, negli anni ’30 i costruttori della Strada alpina del Grossglockner non dovettero affrontare la sfida di aprire nuove rotte commerciali, ma piuttosto di rendere accessibili ai turisti motorizzati i paesaggi di questa catena montuosa. Grazie a loro oggi è possibile viaggiare in auto comodamente fino al belvedere della cima dell’imperatore Francesco Giuseppe, a 2.369 metri, che offre scorci indescrivibili rispettivamente sul Grossglockner e sul Pasterze, la montagna più alta e il ghiacciaio più lungo dell’Austria.

Viaggi in auto in Europa: i fiordi della Norvegia

Da un’isola all’altra al largo della costa atlantica norvegese? Non c’è niente di più semplice. Ed è che questa «strada del mare», lunga appena 8 chilometri, descrive i suoi meandri tra le città di Vevang a ovest e Kårvåg a est, passando per innumerevoli isolotti. Qua e là si attraversano tratti di mare su ponti di audace curvatura, dopodiché si torna a serpeggiare sulla terraferma. Questa meraviglia della strada, inaugurata nel 1989, è stata dichiarata dai norvegesi un’opera pubblica del secolo.

Route 500 in Germania: nel cuore della Foresta Nera

Il percorso della Foresta Nera, chiamato “Bundesstraße 500” Si trova nel sud-ovest della Germania, nello stato federale del Baden-Württemberg.Circondata da foreste lussureggianti, fiumi cristallini, splendidi villaggi e splendidi paesaggi, la Foresta Nera è uno dei luoghi più visitati della Germania. Il modo migliore per esplorarlo è in auto. Un road trip attraverso le sue principali attrazioni, poiché c’è poca distanza tra le attrazioni turistiche della zona, e quindi sfruttare al meglio il vostro tempo.

Viaggi in auto in Europa: Slovenia e i suoi paesaggi

La Slovenia è un paese piccolo, ma se non avete un mezzo proprio, o avete molti giorni e molta pazienza, oppure potrete visitare solo i luoghi più turistici, che, logicamente, sono anche i meglio comunicati e quelli con il maggior numero di link. Se vuoi uscire dai luoghi più conosciuti e visitare alcuni dei tanti angoli che offre, l’ideale è farlo da solo. Per coloro a cui piace guidare, farlo in questo paese è qualcosa che non dimenticheranno facilmente. Dovranno armarsi di pazienza e sapere che lo dovranno fare attraverso passi di montagna, zone lacustri, fiumi, scogliere e, in molti casi, strade piccole e tortuose, ma tutte in discreto stato e circondate dalla bellezza. Ci sono poche autostrade e molte strade di montagna. È quello che tocca in un paese che non ha grandi città parte della capitale e in cui la natura spicca.

Attraverso la Transilvania

Non preoccuparti, non c’è niente da temere. Innanzitutto perché il conte Dracula è il frutto dell’immaginazione del suo autore, Bram Stoker, che si ispirò alla figura -questa reale- di Vlad l’Impalatore per creare uno dei personaggi più noti della letteratura e del cinema. E in secondo luogo perché il percorso in auto attraverso la Transilvania che vi proponiamo di seguito è in realtà una storia magica con luoghi da sogno.

Viaggi in auto in Europa: in Spagna, da Barcellona a Madrid

Questa proposta unisce due città della Spagna che non hanno bisogno di presentazioni, Barcellona e Madrid. Il tutto attraverso un itinerario da fare in macchina, passando attraverso alcuni tra i paesini più affascinanti della penisola iberica, ognuno con qualcosa di particolare da vedere. Piccoli, tranquilli e congelati nel tempo. Un itinerario a tema attraverso il medioevo, i paesaggi e un punto di arrivo e di partenza che da soli valgono un viaggio di più giorni. Barcellona (Aeroporto) – Guimerá (Lérida) – Siurana (Tarragona) – Miravet (Tarragona) – Valderrobres (Teruel) – Puertomingalvo ( Teruel) – Albarracín (Teruel) – Cañete (Cuenca) – Priego (Cuenca) – Guadalajara – Madrid (Barajas).