F1 Ungheria 2022: prima pole position per Russell

Il GP di F1 Ungheria 2022 potrebbe portare in dote delle sorprese, perché fino a qui non c’è stato niente di scontato. Dopo che Nicolas Latifi e Alexander Albon con la Williams, avevano rispettivamente fatto segnare il primo e il terzo miglior tempo delle FP3, in qualifica segnaliamo lo scatto della Mercedes con George Russell. Per il giovane inglese si tratta della prima pole position della carriera, a testimonianza di una crescita continua personale e della W13. Le Frecce d’Argento salgono in prima fila per la prima volta in questa stagione, beffate la Ferrari seconda e terza con Sainz e Leclerc. Male le Red Bull, in difficoltà Verstappen decimo e Perez undicesimo. Ma andiamo per gradi.

Q1: nessuna sorpresa

L’asfalto della pista ha iniziato a riscaldarsi dopo la pioggia della mattinata, tuttavia non ha mai raggiunto delle alte temperature. Di questa situazione non hanno approfittato coloro che di solito occupano le posizioni più basse della classifica, infatti anche stavolta coloro che sono stati tagliati fuori dalla Q2 sono: Latifi, Gasly, Vettel, Albon e Tsunoda. Il miglior tempo, invece, è di Lewis Hamilton seguito da George Russell.

Q2: Perez tagliato fuori

Sergio Perez è il grande protagonista in negativo del Q2. Il messicano prima supera il track limit in curva 5, facendosi annullare il giro e rimanendo senza tempo buono. Una volta ripartito non è stato in grado di mettere a segno un giro particolarmente veloce, restando in zona pericolo. Alla fine il pilota della Red Bull resta fregato e si fa tagliare fuori da Ocon. Disastroso weekend fin qui per il messicano che partirà soltanto undicesimo. Gli altri esclusi per il Q3 sono: Zhou, Magnussen, Stroll, Schumacher.

F1 GP Ungheria 2022: Russell a sorpresa

Nel Q3, atto finale delle qualifiche all’Hungaroring non sono mancate di certo i colpi di scena. Quello più eclatante è la perdita di potenza della power unit di Max Verstappen, che ha costretto l’olandese campione del mondo in carica a partire dalla decima posizione. Una beffa importante e una situazione che le Ferrari non hanno sfruttato a piena. Perché con le Red Bull fuori dai giochi si sono fatte sfuggire la pole position, con Carlos Sainz in prima fila e Charles Leclerc ad aprire la seconda. Il fenomeno, invece, è stato George Russell che ha tirato fuori dal cilindro un giro eccezionale. Prima pole per lui in carriera, grande gioia in casa Mercedes. L’otto volte vincitore del GP magiaro, Lewis Hamilton, partirà soltanto settimo. Bene Norris quarto, così come le Alpine quinta e sesta con Ocon e Alonso. Ottavo Bottas, mentre è nono Ricciardo.