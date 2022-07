Human Horizons GT HiPhi Z: berlina futuristica dalla Cina

Da Shanghai arriva qualcosa di moderno e futuristico, il frutto proibito di una nuova startup che ha lanciato sul mercato la propria visione di berlina moderna: la Human Horizons GT HiPhi Z. Il suo look è accattivante e vuole ispirare un senso di audacia grazie alle linee spigolose e alla tanta tecnologia presente. Non mancano le luci a LED a fare la cornice di una vettura che è molto attenta a risaltare l’attenzione dello scrutatore.

Quasi 5000 LED

All’anteriore si notano dei fari che si estendono in senso verticale, mentre al loro interno si sviluppa un disegno particolare che viene esaltato dalla tecnologia a LED. I LED sono il velo filo rosso di tutto il corpo vettura, perché i tecnici cinesi hanno fornito questo veicolo di ben 4096 diodi diversi, che sono utilizzati non solo per l’illuminazione, ma anche per la realizzazione di effetti di scena dinamici, per interagire direttamente con i passeggeri o con l’ambiente esterno.

Tanta tecnologia

Abbiamo detto che questa berlina è un concentrato di tecnologia, questo infatti lo si notano in tantissimi dettagli e in altrettante soluzioni adottate. Le portiere, ad esempio, sono dotate di un sistema interattivo intelligente ISD e di una tecnologia di comunicazione wireless a banda ultralarga (UWB), che permette il riconoscimento autonomo di persone, chiavi e altri veicoli, con regolazione intelligente dell’apertura delle porte in termini di velocità e angolazione. Un servizio che va incontro a ogni tipo di persona.

Il rapporto privilegiato con la tecnologia non si ferma qui, perché la vettura di Human Horizions sfrutta un sistema chiamato HiPhi Bot, che esalta l’atmosfera interna. Nell’abitacolo sono presenti delle luci ambientali e un impianto audio della Meridian con 23 altoparlanti e un braccio robotico che può andare avanti e indietro in meno di un secondo e con una precisione fino a 0,001 mm. Questo dovrebbe interagire direttamente con i passeggeri.

Human Horizons GT HiPhi Z: 705 km di autonomia

Quest’auto è elettrica e dispone di un pacco batterie da 120 kWh che usa la tecnologia Cell to Pack (CTP). L’azienda cinese garantisce fino a 705 chilometri di autonomia, e prestazioni di grande rispetto con un’accelerazione da 0 a 100 km/h che viene registrata in appena 3,8 secondi. L’auto sarà venduta nel mercato interno della Cina a un prezzo intorno ai 100.000 euro.