BMW Serie 2 by AC Schnitzer

Mancano ancora pochi mesi alla rivelazione completa della BMW della nuova M2, ma il pacchetto di tuning di AC Schnitzer per la M240i potrebbe far sì che alcune persone si chiedano se la M vale l’attesa. L’azienda di tuning tedesca equipaggia la nuova M240i con 420 CV e molti aggiornamenti stilistici che cambiano il look della coupé bavarese, rendendola ancora più aggressiva. La BMW Serie 2 diventa così un vero oggetto di culto.

Sensibile aumento di potenza

AC Schnitzer con il suo pacchetto produce un aumento di 45 CV rispetto alla M240i di serie, mentre i guadagni di coppia sono ancora migliori, infatti sul B58 da 3,0 litri sei cilindri in linea ci sono 100 Nm di coppia in più, per un totale di 600. L’azienda con sede ad Aquisgrana non specifica quanto sia più veloce la M240, ma alcuni test dimostrano che la vettura riesce a scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi.

Un pacchetto ricco

AC Schitzer fornisce un ampio elenco di altre parti di messa a punto tra cui uno scarico in acciaio inossidabile con terminali in carbonio, un kit di sospensioni sportive che abbassa la Serie 2 di 20-25 mm, oltre a ruote da 19 e 20 pollici che vengono spinte verso il bordo dei passaruota tramite un kit distanziale da 12 mm. Chissà quanto le parti aerodinamiche opzionali, tra cui un sottile spoiler sul tetto e due fantastiche ali del cofano del bagagliaio, migliorino davvero la tenuta di strada.

BMW Serie 2: niente cambio manuale

Purtroppo manca la possibilità di equipaggiare la sportiva di Monaco di Baviera con un cambio manuale, forse successivamente AC Schnitzer potrebbe dotare il suo kit anche di questo dettaglio particolarmente apprezzato da chi ama la guida old style. Nel frattempo il pacchetto è dedicato alla Serie 2 con trazione integrale, ma potrà essere adattato anche alla M2 che invece sarà solamente a trazione posteriore, come nella più classica delle tradizioni BMW.