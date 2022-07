Formula E: la situazione in campionato dopo il Marocco

Edoardo Mortara è stato il grande mattatore del weekend del Marocco di Formula E. Per lo svizzero si tratta del terzo successo stagionale, mentre sul podio salgono anche Antonio Felix Da Costa e Mitch Evans. Dopo questo turno positivo il pilota del Team Venturi balza nuovamente in testa alla classifica piloti, togliendo la leadership al belga Stoffel Vandoorne, che era arrivato a Marrakech come leader della classifica.

Cambio della guardia

La lotta per il titolo è molto combattuta, dopo dieci round, il mondiale non ha trovato ancora un leader assoluto, un pilota in grado di tenere le redini della classifica con piglio. Abbiamo detto che il nuovo primatista è l’italo-svizzero Edoardo Mortara, che dopo essersi imposto in Marocco, ha scavalcato Stoffel Vandoorne, che resta staccato di pochissimi punti. Tra Mortara e il belga si è inserito Jean-Eric Vergne, il francese della DS Techeetah già campione del mondo di F1 in passato. Nella lotta per l’iride non si può escludere nemmeno Mitch Evans, che mantiene attiva più di una fiammella di speranza.

Venturi leader dei costruttori

Con i 36 punti ottenuti in Marocco dal Team Venturi, a fronte dei soli 12 della Mercedes-EQ, cambia il volto anche della classifica costruttori. I tedeschi balzano in terza posizione, scavalcati anche da DS Techeetah, mentre i francesi di Venturi diventano i nuovi leader. Questo andamento è un po’ simile a quanto è capitato nella graduatoria destinata ai piloti.

Formula E: le classifiche

Vediamo come sono cambiate le classifiche dopo il weekend del Marocco.

Piloti:

Edoardo Mortara – Rokit Venturi Racing – 139 punti. Jean-Eric Vergne – DS Techeetah – 128 punti. Stoffel Vandoorne – Mercedes-Benz EQ Formula E – 125 punti. Mitch Evans – Jaguar TCS Racing – 124 punti. Robin Frijns – Envision Racing – 81 punti.

Costruttori: