Formula E: l’ePrix di Roma incorona Evans

Il pilota Jaguar vince le due gare romane ma Vergne è il nuovo leader nella classifica riservata ai driver della Formula E

Il team DS Techeetah era arrivato a Roma con l’intento di vincere, e con Vergne c’è andato molto vicino. Il 2 volte campione del mondo della Formula E in gara 2 ha colto un ottimo secondo posto che lo rilancia in ottica mondiale, ma tutti hanno dovuto fare i conti con una Jaguar in palla, e con un Mitch Evans più determinato che mai.

Mitch Evans con la Jaguar vince entrambe le gare

Il pilota del team Jaguar ha vinto in rimonta gara 1 mettendosi dietro Frijns e Vandoorne, mentre l’altro pilota Mercedes, de Vries, è scivolato nelle retrovie. Dopo un tamponamento nelle fasi iniziali è stata una guerra di nervi e di strategia, con Evans più abile di tutti a gestire l’attack mode per avere più potenza nel momento cruciale della gara. In gara 2 invece ha dovuto fare i conti con un Vergne più determinato che mai, che è partito dalla pole position ed ha corso con grande concentrazione, ma, ancora una volta, Evans è riuscito a gestire l’attack mode nella maniera più valida, così è diventato imprendibile nelle fasi finali. Sotto la bandiera a scacchi è transitato davanti a Vergne e Frijns, anche lui di nuovo sul podio. L’appuntamento di casa non ha arriso a Giovinazzi, 18esimo in gara 1 e fuori in gara 2 per problemi tecnici. Anche Mortara, arrivato a Roma da leader del campionato, non ha avuto fortuna, con una prima gara in cui non è andato oltre la settima posizione finale ed una seconda corsa nella quale ha dovuto ritirarsi per problemi tecnici.

Nella classifica piloti Vergne diventa leader

Grazie al quarto posto in gara 1 ed al secondo posto in gara 2, Vergne, complice la debacle di Mortara, è diventato il nuovo leader nella classifica piloti, e considerando la sua esperienza, sarà un cliente difficile per tutti. Secondo, con soli 2 punti in meno, Frijns, che sale a quota 58 punti davanti a Vandoorne, momentaneamente terzo con 56 punti. Al quarto posto provvisorio troviamo Evans, il vero mattatore dell’ePrix di Roma, che raggiunge i 51 punti. Scivola in quinta posizione nella graduatoria riservata ai driver Mortara con 49 punti.

Tra i costruttori comanda Mercedes

Lo squadrone Mercedes-Eq è in netto vantaggio nella classifica costruttori con i suoi 94 punti, segue il team Porsche Tag Heuer a quota 85 punti, e sale al terzo posto il team DS Techeetah che, con 80 punti, stacca il team Venturi ROKiT Racing di 2 lunghezze. Più lontana la squadra Jaguar TCS Racing a quota 73 punti.