La Formula E arriva nelle scuole romane per sensibilizzare i ragazzi

Il nuovo progetto legato all’E-Prix di Roma avrà come obiettivo quello di informare e sensibilizzare i ragazzi sulla mobilità alternativa.

La Formula E, celebre competizione internazionale dedicata alle monoposto 100% elettriche, è pronta a sbarcare nelle scuole di Roma per sensibilizzare bambini e ragazzi alla mobilità sostenibile. Il nuovo progetto, presentato dal Sindaca di Roma, Virginia Raggi, si baserà su un inedito format interattivo battezzato “Viaggiare verso un futuro Sostenibile” ed ispirato all’E-Prix di Formula E che si svolge ogni anno nella Città Eterna.

L’E-Prix romano ha infatti ottenuto il riconoscimento di sostenibilità come primo grande evento sportivo a zero emissioni. Si tratta quindi di un’importante occasione per diffondere le tematiche legate alla sostenibilità ambientale e all’uso di trasporti alternativi, pubblici e privati.

Il modulo digitale dedicato ai temi della mobilità sostenibile, sostenuto dalla Formula E e destinato alle scuole di Roma, avrà quindi l’obiettivo di informare e sensibilizzare i ragazzi sulla mobilità alternativa, proponendo numerose attività interattive, workshop e schede da compilare, il tutto realizzato in lingua italiana e inglese.