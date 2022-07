F1 Silverstone 2022: prima storica pole position per Carlos Sainz

Carlos Sainz su Ferrari conquista la pole position del GP di F1 Silverstone 2022. Si tratta della prima pole in carriera per lo spagnolo.

Dopo 150 GP è arrivato il momento di celebrare la prima pole postion della carriera di Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari ha conquistato la prima posizione nella griglia di partenza del GP di F1 Silverstone 2022 grazie a un giro formidabile, con il quale ha ricacciato Max Verstappen in seconda posizione. Il numero 55 può finalmente festeggiare un traguardo tante volte sfiorato e mai raggiunto. Soltanto Sergio Perez nella storia della F1 era riuscito ad avere la pole position dopo un numero maggiore di GP disputati, nel suo caso ben 214.

Q1: fuori le Haas

Considerando l’andamento di inizio stagione, i nomi roboanti che sono stati tagliati dalla prima tornata di qualifiche sono stati quelli delle due Haas motorizzati Ferrari, specialmente con Kevin Magnussen, un pilota capace di esaltarsi soprattutto al sabato. Il danese ha chiuso diciassettesimo, peggio di lui ha fatto il suo compagno di squadra Mick Schumacher, appena diciannovesimo e davanti solamente a Lance Stroll. Malissimo anche Sebastian Vettel, il quattro volte campione del mondo, soltanto diciottesimo con la sua Aston Martin in profonda crisi. Ultimo pilota a essere escluso dal Q2 è stato Alexander Albon su Williams.

Q2: fuori Bottas e Ricciardo

Nel Q2 sono caduti alcuni nomi importanti, perché coloro che dovrebbero essere i capitani delle rispettive squadra, Valtteri Bottas per Alfa Romeo e Daniel Ricciardo per McLaren, sono stati fatti. Le secondo guide – se così si possono chiamare – Zhou e Norris sono invece volati a giocarsi la pole position nel Q3. In conclusione, Bottas ha portato la sua Alfa al dodicesimo posto, peggio Ricciardo che ha chiuso quattordicesimo. Quindicesimo un deludente Ocon, mentre gli altri esclusi di questa batteria sono i due dell’Alpha Tauri, Tsunoda (13) e Pierre Gasly (11).

F1 Silverstone: la pole di Sainz

La pista inglese di Silverstone è un bel banco di prova per tutti i piloti, perché è un circuito tanto tecnico quanto veloce. Bisogna avere un bell’assetto ma essere anche un bel manico per tirare fuori una grande prestazione, specialmente se l’asfalto comincia a bagnarsi come è accaduto nel Q3 di questa stagione. Tutto si è deciso negli ultimi istanti, quando Charles Leclerc è stato battuto da Max Verstappen, mentre l’ultimo tentativo buono restava quello da parte di Carlos Sainz per togliere la pole position all’olandese. Missione compiuta per una manciata di millesimi, infatti lo spagnolo ha stampato un cronometro di 1’40″983, con il campione del mondo che ha chiuso con uno svantaggio di +0.072 millesimi di secondo. La pole position a Silvertsone mancava alla Ferrari dal lontano 2010, l’autore dell’epoca fu Fernando Alonso. Seconda fila aperta da Leclerc e chiusa da Perez. Quinto posto per Lewis Hamilton, mentre è sesto l’altro inglese Lando Norris. Quarta fila per Fernando Alonso e George Russell, mentre chiudono la top ten Zhou e un ottimo Latifi su Williams.