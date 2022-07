Brabus: arriva la Mercedes-Benz Classe C

Brabus ha introdotto un nuovo pacchetto che migliora il look esterno e interno, oltre alle performance, della nuova Mercedes-Benz Classe C.

Brabus è un nome che si accompagna alla Stella di Stoccarda, la Mercedes-Benz, da tantissimo tempo. Si parla di un sodalizio forte e sincero, che adesso si arricchisce di un altro pezzo da novanta, infatti arriva nel listino del tuner la nuova Classe C. Dunque, a disposizione ci sono delle modifiche per gli esterni e per l’abitacolo della vettura teutonica, sia in versione berlina che station wagon.

Le modifiche funzionali

Le modifiche proposte da Brabus sono particolarmente adatte a quelle versioni di Classe C che montano il pacchetto opzionale AMG Line, perché conferiscono un aspetto più aggressivo e riducono l’altezza dell’asse anteriore alle alte velocità. Così abbiamo uno splitter anteriore con alette laterali, inserti nei paraurti, uno spoiler posteriore per i modelli a quattro porte e indicatori direzione a LED attivabili con il sistema Keyless Go quando ci si avvicina al veicolo.

Il pacchetto proposto prevede anche un impianto di scarico formato da quattro terminali con diametro di 90 mm e finitura cromata nera e integrati nel paraurti tramite delle staffe realizzate su misura. Infine ci sono nuovi cerchi con diametro compreso tra il 18” e 20” e vari pneumatici realizzati da Continental, Pirelli e Yokohama.

Abitacolo di livello

Brabus offre una serie di aggiornamenti anche per l’abitacolo con rivestimenti in pelle raffinata, Alcantara, la pedaliera in alluminio, nuovi tappetini per pavimento e bagagliaio e molto altro. Il tutto conferisce agli interni della vettura tedesca un’aura ancora più speciale, nel complesso si può affermare di essere al cospetto di un salotto da élite.

Brabus e il modulo plug-and-play

Il modulo plug-and-play proposto da Brabus può essere installato con semplicità nelle Mercedes-Benz Classe C. Questo sistema consente di implementare anche le performance, ad esempio la Mercedes C 300 4Matic arriva con questo sistema a 300 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima rispetto ai 250 CV e 400 Nm proposti dal modello di serie. La potenza superiore porta la vettura a scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,8 secondi.

Per quanto riguarda, invece, la Mercedes C 300 d, la potenza arriva 310 CV e 600 Nm (+45 CV e +50 Nm), un aumento di cavalleria che migliora l’accelerazione da fermo a 100 km/h di 0,2 secondi, mentre la velocità massima resta ancorata a 250 km/h (limite fissato elettronicamente).