BMW X6 M by Carlex Design

La BMW X6 M sviluppata da Carlex Design non eccede particolarmente per un design stravagante e oltre modo eccessivo, né tanto meno è stato fatto un lavoro sul motore per portarla a livelli fin troppo estremi. L’azienda di tuning polacca ha provato a raggiungere un mix tra performance e stile, riuscendo in questo difficile intento.

Massima cura per gli interni

Carlex è famosa soprattutto per i lavori che vengono svolti nell’abitacolo di una macchina e per la grande cura degli interni. Anche in questo caso il tuner polacco è partito proprio dall’ambiente interno del veicolo per fare l’upgrade della BMW X6 M. Ad adornare i sedili, il tunnel della trasmissione, la console centrale, il selettore delle marce, il volante e la maggior parte del cruscotto c’è una pelle arancione brillante che – secondo Carlex – è la stessa pelle colorata che Lamborghini offre ai suoi clienti.

Ad aiutare a smorzare il tono brillante dei rivestimenti ci sono una manciata di dettagli blu, in particolare intorno ai sedili. Ovviamente non manca l’uso della morbida Alcantara, per implementare la sensazione di lusso di questa vettura. Gli inserti in fibra di carbonio originali della X6 M e le parti in alluminio, il risultato finale è un abitacolo che si distingue.

BMW X6 M: gli esterni

A livello estetico è stato introdotto un bodykit distintivo che propone una serie di nuove parti in fibra di carbonio, comprese: prese d’aria, mascherina e fascione posteriore. Carlex ha anche installato un nuovo splitter, delle minigonne laterali e uno spoiler a labbro al posteriore. Sono stati applicati anche vari accenti arancioni, inclusi il diffusore posteriore, lo spoiler a labbro, le minigonne e lo splitter anteriore, che contrastano piacevolmente con l’esterno di colore blu scuro.

Motore V8 Biturbo

Sotto al cofano della BMW ruggisce un V8 biturbo da 4,4 litri che sviluppa 617 CV e 750 Nm di coppia. Tutto quello che è necessario per dare la giusta personalità a questo SUV.